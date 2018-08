Les événènements se sont produit à Onanole, une communauté située à 264 kilomètres à l’ouest de Winnipeg.



La GRC est à la recherche de deux ou trois suspects, qui auraient possiblement pris la fuite séparément, notamment à bord d’un GMC Sierra noir ou à pied.



Les suspects ont été aperçus pour la dernière fois sur la route provinciale 262. Ils pourraient être armés et sont considérés comme dangereux par les autorités, qui demandent aux résidents du secteur d’être vigilants et de fermer les fenêtres et les portes de leur demeure.



La présence policière devrait s’intensifier dans le secteur, a prévenu la GRC du Manitoba sur son compte Twitter.

Plus de détails à venir.