Un rapport précédent avait déjà établi que la corrosion avait causé une fissure dans un tuyau du système de réfrigération de l’aréna Memorial de Fernie, permettant à de l'ammoniac de se mélanger à un autre liquide, la saumure, auquel il ne doit pourtant pas se mélanger, et de s'évaporer.

Dans la nuit du 16 au 17 octobre 2017, la concentration inhabituelle d’ammoniac dans la salle où se trouvait le système de réfrigération a déclenché une alarme à laquelle ont répondu deux employés de la ville et deux pompiers. Trois d’entre eux sont entrés dans l’aréna avec les équipements de sécurité appropriés et ont éteint le système.

Mais plus tard le matin, deux employés de la ville et un employé de l’entreprise de réfrigération CIMCO, appelé de Calgary, sont entrés, sans appareil respiratoire autonome, pour effectuer un changement d’huile et réparer le système.

Entre-temps, la présence de l’ammoniac dans la saumure a augmenté la pression interne du système, menant à la rupture d’un tuyau vers 9 h 30, alors que les travailleurs se trouvaient dans la salle.

L’ammoniac alors libéré les a immédiatement asphyxiés.

Des violations à la Loi sur l’indemnisation des travailleurs

Dans son rapport, WorkSafeBC identifie huit violations à des lois et règlements provinciaux sur la sécurité au travail par la Ville de Fernie, dont la Loi sur l’indemnisation des travailleurs.

Entre autres, elle n’aurait pas révisé annuellement son plan d’urgence, comme elle était tenue de le faire, et n’aurait pas mené d’inspections régulières sur les lieux de travail à une fréquence qui permette de prévenir le développement de conditions de travail non sécuritaires.

La Ville de Fernie n’avait ni revu les procédures d’urgence ni conduit d'exercice de sécurité pendant plusieurs années précédant l’événement. Rapport d'enquête de WorkSafeBC

L’entreprise de réfrigération CIMCO a aussi contrevenu à cette loi, selon l’agence.

Recommandation pour remplacer le système de réfrigération en 2010

Un entrepreneur responsable de la maintenance engagé par la Ville avait recommandé de remplacer le système de réfrigération dès 2010, souligne aussi le rapport, mais la Ville a repoussé à plusieurs reprises cette décision.

Selon WorkSafeBC, le système a été en service pendant 30 ans, alors que les normes de l’industrie pour la durée de vie d’un tel système sont de 20 à 25 ans.

L’agence étudie présentement la possibilité de donner une amende la Ville de Fernie et à l’entreprise CIMCO.

La Gendarmerie royale du Canada mène aussi sa propre enquête.