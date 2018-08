Ces solutions sont tirées d'une étude pancanadienne réalisée par la firme d'experts CPSC. Plusieurs d'entre elles peuvent être mises en place par les automobilistes.

1. Entrer au dernier moment dans une bretelle d’accès à l’autoroute

Si cela peut sembler contre-intuitif, s’insérer dans la voie d’accès le plus tard possible, chacun son tour, est la façon la plus efficace de le faire, assure le CAA-Québec. « Ce n’est pas impoli, c’est juste logique », ajoute l’organisme. Il estime que la longueur de la file d’attente peut ainsi être réduite de 40 %. Cette pratique est par exemple encouragée dans les États du Minnesota, de Washington et du Missouri, ainsi qu’en Allemagne.

2. Moins freiner

L’approche à privilégier est de garder une distance suffisante pour anticiper les mouvements des autres automobilistes, soit l'équivalent d'au moins une voiture. C'est beaucoup plus sécuritaire, sans oublier que dans une circulation dense, le freinage provoque une réaction en chaîne.

3. Mettre un frein à sa curiosité quand survient un accident

Un automobiliste curieux prend 12 secondes pour regarder un accident, selon CAA-Québec. « Cette curiosité-là, malheureusement, fait en sorte, souvent, de générer plus d’accrochages et d’étirer encore plus la problématique de congestion », fait valoir Annie Gauthier, du CAA-Québec. Pour contrer le phénomène, le Royaume-Uni utilise même des paravents, ce qui réduirait le temps perdu à 4 secondes.

D'autres solutions s'adressent plutôt aux différents ordres de gouvernement, les entreprises et les sociétés de transport.

4. Permettre le paiement par téléphone intelligent ou par carte de crédit dans l'autobus

Module de paiement par carte de crédit à l'essai dans un autobus de la Société de transport de Laval Photo : Radio-Canada/Dave St-Amant

CAA-Québec souligne que ce serait particulièrement pratique pour les usagers occasionnels. À Londres, 30 % des déplacements seraient réglés par ce type de paiement. À Laval, la mesure mise en place il y a un an semble concluante. Selon la Ville, la tendance à la hausse est claire pour la clientèle occasionnelle.

5. Utiliser des drones-enquêteurs

Entre le tiers et la moitié de la congestion routière serait attribuable aux incidents de circulation. Au Royaume-Uni, les drones accélèrent la prise de photos des scènes d’accident aux fins d’enquête policière, ce qui permettrait de rouvrir les voies de 30 à 45 minutes plus tôt, selon CAA-Québec.

6. Installer des feux de circulation intelligents

CAA-Québec prône l'utilisation de feux de circulation synchronisés, reliés à un ordinateur, qui s'adaptent en temps réel aux aléas du trafic comme les accidents de circulation et incidents mineurs. Cela permettrait, selon l'organisme, de diminuer le temps perdu de moitié.

7. Installer des feux de circulation aux entrées d'autoroute

Des feux de circulation au début des bretelles d’accès à l’autoroute permettraient de mieux contrôler l’entrée des véhicules sur l’autoroute afin d’éviter les ralentissements causés par les véhicules qui s'insèrent dans la voie. Lors d’un projet pilote, illustre CAA-Québec, Paris a rapporté une économie de temps de 15 %, une augmentation moyenne de la vitesse de circulation de 10 km/h en période de pointe, une réduction de 20 % du nombre de collisions ainsi qu'une diminution de 30 % de la pollution atmosphérique.

8. Étendre l'utilisation des Bixis à d'autres villes

Lancé comme projet pilote, le réseau de vélos en libre-service réseau compte aujourd'hui 6250 vélos et 540 stations sur le territoire montréalais, ainsi qu’à Longueuil et Westmount. C'est idéal pour les touristes ou pour les trajets urbains, plaide CAA-Québec.

9. Payer pour circuler dans des voies réservées

CAA-Québec propose de permettre aux automobilistes d’acheter une vignette pour circuler dans des voies réservées.

10. Rendre le covoiturage plus facile et rentable

CAA-Québec estime qu'inclure les grandes entreprises et les sociétés de transport ferait augmenter considérablement le covoiturage. Entre 80 % et 90 % des véhicules sur la route ont au moins trois places libres à bord, souligne l'organisme. Les entreprises pourraient garantir à leurs employés qui profitent du covoiturage le retour en taxi en cas d'urgence. Par exemple, avec Smart Commute (à Toronto et Hamilton), un employé peut demander un remboursement allant jusqu’à 75 $ pour couvrir le retour à la maison en cas d’urgence.

CAA-Québec profite par ailleurs de la campagne électorale pour inviter les partis politiques provinciaux à mettre de l’avant leurs propositions « autant à long terme qu’à court terme » pour réduire la congestion routière.

En 2016, la firme CPSC dressait la liste des 20 pires goulots d’étranglement au Canada : cinq se trouvaient à Montréal et un à Québec. Selon leur étude, ces 20 goulots ont fait perdre 11,5 millions d’heures aux automobilistes et 22 millions de litres d’essence en plus de générer 58 000 tonnes de gaz à effet de serre excédentaires.