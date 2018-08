Un texte de Julie Marceau

« Un gouvernement de la CAQ va avoir son escouade économique pour être au service des entrepreneurs du Québec, pour enrichir le Québec, pour faire de notre nation, une des nations les plus prospères dans le monde! », a clamé M. Legault, mercredi, lors d'un passage à Saint-Georges, en Beauce, dans la région de Chaudière-Appalaches.

Quelques dizaines de personnes étaient rassemblées à l’École d’Entrepreneurship de Beauce pour le voir.

Des membres de l'escouade économique présentés par le chef François Legault en Beauce. Photo : Radio-Canada/Mathieu Potvin

« Au Québec […] il n’y a jamais eu un entrepreneur comme premier ministre », a-t-il affirmé (une phrase qu’il aime bien répéter) avant de tendre le micro à la foule.

« Il y a une période de questions pour les entrepreneurs […] Ça va être après [pour les journalistes], les entrepreneurs d’abord! », a précisé le chef.

Mais dans la salle, les intervenants ne voulaient pas nécessairement parler d'« économie ».

Une sexologue souhaitait savoir s’il y aura des investissements dans les cours d’éducation sexuelle, un agriculteur voulait parler de production bovine, alors qu’une représentante d’un organisme espérait sensibiliser le chef aux logements communautaires…

L’économie, moins prioritaire

Il faut dire que, contrairement aux deux dernières élections, l’économie ne semble plus être le premier enjeu dans l'esprit des Québécois, comme le montrent les répondants de la Boussole électorale de Radio-Canada.

À la question : « Quel enjeu politique est le plus important selon vous? », 30 % des répondants choisissent la santé.

L’éducation arrive au deuxième rang, à 24 %, et l’économie en troisième place, avec 21 %.

François Legault en visite chez l'entreprise Planchers Mercier à Montmagny. Photo : Radio-Canada/Mathieu Potvin

« Notre chef est un chef économique, vous avez vu la présentation qu’il a faite? Il était tellement à l’aise, c’est son domaine, c’est une priorité pour lui! » s'est exclamé l’homme d’affaires Gilles Bélanger lorsque Radio-Canada lui a demandé ses impressions, après le discours de François Legault.

« L’éducation et l’économie, ça va ensemble », a fait valoir l'économiste Éric Girard.

« Quand on a une société éduquée, on est une société plus riche, plus productive, qui nous permet de lutter contre les inégalités, alors il y a beaucoup d’emphase sur l’éducation », a ajouté l'ex-premier vice-président et trésorier de la Banque Nationale.

Éric Girard porte les couleurs de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de Groulx. Il s'agit de l'ancien trésorier et vice-président de la Banque Nationale. Photo : Radio-Canada/Mathieu Potvin

L’éducation pour une meilleure « productivité »?

Questionné à savoir si l’éducation signifie pour lui la « productivité », François Legault a apporté des nuances.

« L’éducation, si on croit à l’égalité des chances, l’éducation pour tous [c’est] permettre à chaque enfant d’aller au bout de son potentiel, ça veut dire d’agir tôt, d’avoir des prématernelles 4 ans, ça veut dire offrir à nos enfants ce qu’il y a de mieux, d’abord, pour l’avenir des enfants », a précisé le chef de la CAQ.