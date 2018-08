Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Le projet pilote permettra à un groupe de cinq à sept personnes respectées dans la communauté de déterminer les sentences pour des crimes mineurs dans le plus gros village innu de l'est.

Pour l'époque moderne du peuple innu, il s'agit du premier projet de justice autochtone.

Advenant un succès, d'autres comités de justice pourraient voir le jour dans d'autres communautés du regroupement Mamit Innuat, qui chapeaute le projet, c'est-à-dire à Pakuashipi et Ekuanitshit.

La directrice intérimaire des services sociaux de Mamit Innuat, Maude Bellefleur, espère que ce comité montrera l'exemple pour les autres communautés innues.