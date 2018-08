Un texte de Michèle Brideau

Certains rapportent que parfois, elles mettent plus d'une heure à arriver sur les lieux d'un appel d'urgence, ce qui force des familles à prendre la route avec un patient, même lors de tempêtes.

« On est très inquiets. Ça prend du temps pour avoir une ambulance. Une heure, deux heures. Écoute, ce n’est pas normal », déplore Lise Coulombe, employée à la Cantine Yum Yum de Kedgwick.

Mme Coulombe connaît plusieurs personnes qui ont dû patienter en état de crise que l'ambulance arrive. Récemment, son fils a d'ailleurs aidé un ami à se rendre à l'hôpital, parce que l'ambulance tardait.

Paul St-John travaille aussi au casse-croûte. Il abonde dans le même sens. « L'attente est trop longue, dit-il. Quand quelqu'un est malade, ça prend une ambulance tout de suite. Pas deux, trois heures après ».

L'histoire de Jean-Yves Gauvreau, de Saint-Quentin, avait particulièrement ébranlé les résidents en 2016. Ils en parlent encore aujourd'hui. Sa femme a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Il a donc composé le 911 dans l'espoir d'obtenir l'aide d'une ambulance.

« Elle n’est jamais venue. Jamais », a-t-il expliqué. M. Gauvreau a lui-même transporté sa femme à l'hôpital. Elle est décédée après plusieurs jours. Il ne sait pas si les ambulanciers auraient pu la sauver, mais il croit qu'elle aurait eu de meilleures chances de rester en vie avec une intervention rapide des ambulanciers paramédicaux.

Saint-Quentin est une petite communauté du nord du Nouveau-Brunswick, située à une heure des grands centres. Il y a une ambulance prête à intervenir, mais il lui arrive de devoir quitter la région pour un transfert de patient, par exemple. Une deuxième ambulance couvre la communauté voisine de Kedgwick, sauf les soirs et les fins de semaine.

« Dans la norme »

Ambulance Nouveau-Brunswick défend son service en affirmant que ses temps d'intervention sont dans la norme.

Mais de nombreux résidents n'y croient pas et concluent que les problèmes ont commencé lorsque le gouvernement libéral du premier ministre Shawn Graham a transféré au privé la gestion d'Ambulance Nouveau-Brunswick, en 2007.

Une résidente de Saint-Quentin, Céline Ouellette, n'entend pas rester les bras croisés. Elle a l'intention de se battre pour un meilleur service d'ambulance. Sa fille, Amélie Akerley, 14 ans, a succombé à ses blessures au mois d'août 2017, quelques jours après un accident de la route à Saint-Quentin. Mme Ouellette attend toujours les résultats de l'enquête.

Selon elle, le décès de sa fille a ravivé les critiques envers Ambulance Nouveau-Brunswick. Dans la communauté, des gens montrent du doigt le service d'ambulance et pensent qu'une intervention rapide aurait pu sauver la vie d'Amélie.

« Je ne veux pas que ça arrive à personne d'autre, explique Céline Ouellette. Je ne veux pas que ça arrive aux gens du Restigouche, d'avoir peur d'appeler l'ambulance pis dire, "j'vais-tu attendre?". J'suis en train de mourir, j'appelle, là. Ben, ce n’est pas une heure après que t'as besoin de l'ambulance, c'est tout de suite », souligne-t-elle.

Perte de services

Au dossier de l'ambulance s'ajoute celui de la peur de perdre un jour l'Hôpital de Saint-Quentin. Plusieurs services y ont déjà été coupés au fil des ans par des gouvernements successifs.

Jeannot Martin, porte-parole du Comité d'action des citoyens du Restigouche-Ouest Photo : Radio-Canada/Michèle Brideau

« C'est juste un acharnement de sa part à ne pas vouloir offrir les services dans les milieux ruraux. Point final », martèle Joanne Fortin, présidente du Comité permanent sur la santé de Saint-Quentin. Son comité se bat pour sauver les soins qui y sont toujours offerts, récupérer des lits perdus, des employés et des services comme celui de l'oncologie.

« On enlève dans les régions rurales, on transfère dans les grands centres. Ces hôpitaux-là débordent. Pourquoi ne pas remettre chez nous et enlever le surplus de travaux dans les hôpitaux régionaux? », ajoute Jeannot Martin, porte-parole du Comité d'action des citoyens du Restigouche-Ouest.

Alors que la campagne électorale bat son plein au Nouveau-Brunswick en vue des élections du 24 septembre, les chefs progressistes-conservateurs et libéraux promettent de ne pas fermer les hôpitaux en région. Mais ils ne précisent pas ce qu'ils feront des services qui y sont offerts.

« La province enligne la santé comme une entreprise privée. La santé n'est pas une entreprise privée », déplore Jeannot Martin.