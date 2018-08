La hausse de salaire des enseignants vise à convaincre les jeunes de se lancer dans les métiers de l'éducation. Cette promesse serait mise en place dès la rentrée 2019 et coûterait, selon le parti, 79 millions de dollars sur 5 ans.

La Coalition avenir Québec avait présenté une mesure identique en début d'année.

Par ailleurs, le chef libéral a confirmé, lors de sa visite chez Bombardier, que Québec attendait une réponse du gouvernement fédéral pour l'admissibilité de la prolongation du contrat pour les wagons AZUR du métro de Montréal à un programme d'aide financière commune.

De son côté, le candidat péquiste de la circonscription de Rimouski, Harold Lebel, a présenté les 12 dossiers prioritaires sur lesquels il mettra l’accent s’il est élu.

Ces dossiers touchent toutes les sphères de l'activité locale, allant du développement de l'économie bleue à celle des CPE et des soins de santé.

La candidate de Québec solidaire dans Rimouski, Carol-Ann Kack, s’est quant à elle prononcée en faveur du prolongement de l'autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski pour assurer un accès plus sécuritaire et efficace au Bas-Saint-Laurent.

Cette position a surpris le membre fondateur du groupe « Le pont de la 20 ça tient pas debout », Sébastien Rioux, qui s’est dit déçu de cette décision. Il affirme que cette prise de position est en « contradiction totale » avec la position du parti.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Le ministre des Finances, Carlos Leitao, a poursuivi sa route en Gaspésie mercredi, où il a assisté à la conférence de presse du candidat libéral de Gaspé, Alexandre Boulay.

Le candidat s’est engagé à travailler sur l'accélération des travaux de réfection du chemin de fer gaspésien. Il a affirmé que les travaux pourraient, par exemple, être faits en hiver.

Il estime qu’il est réaliste de parler du retour du train à Gaspé en 2020, tel que le Parti libéral l'a annoncé.

Carlos Leitao a ajouté que le gouvernement n'hésiterait pas à investir plus que les 100 millions de dollars déjà accordés pour la réfection du chemin de fer, au besoin.

Côte-Nord

À Sept-Îles, la candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Duplessis, Line Cloutier, a officiellement déposé sa candidature au bureau des élections mercredi matin.