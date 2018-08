Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Selon lui, en reliant la centrale Micoua, située au nord de Baie-Comeau, au Saguenay, Hydro-Québec retire à la Côte-Nord son avantage en ce qui concerne les coûts de raccordement au réseau.

Tracé Micoua-Saguenay Photo : Radio-Canada

Selon Marcel Furlong, Hydro-Québec prive la région d'opportunités de diversification économique.

Hydro-Québec prévoit une baisse de la consommation d'électricité sur la Côte-Nord, argumente Marcel Furlong [...] Ces gens-là, en même temps, nous disent qu'ils ne peuvent pas donner de contrat d'électricité ou d'approvisionnement en électricité aux entreprises de cryptographie [...] parce qu'Hydro-Québec n'a pas assez d'énergie. On ne comprend vraiment pas ça.

Marcel Furlong, préfet de la MRC de Manicouagan Photo : Radio-Canada/Olivier Roy Martin

On n'appuie pas ce projet-là parce qu'on trouve qu'on n'est pas respecté par Hydro-Québec en tant que région. Marcel Furlong, préfet de la MRC de Manicouagan

Par voie de communiqué, il qualifie de « préjudice » les démarches d'Hydro-Québec dans ce dossier, précisant que son intention a toujours été de soutenir les projets de développement du réseau et du parc de production d'Hydro-Québec .

Pas de consultations

Marcel Furlong critique également les délais prescrits par la Régie de l'énergie pour faire part de leurs préoccupations.

À la fin du mois de juillet, le préfet de la MRC avait envoyé à la Régie de l'énergie une demande écrite pour participer aux audiences concernant ce projet.

Vendredi dernier, la Régie de l'énergie a demandé à la MRC de préciser sa demande d'ici jeudi.

Marcel Furlong estime ces délais trop courts.

Il faut savoir, de nos clients potentiels dans nos projets, si on peut parler d'eux autres ou si on ne peut pas, explique-t-il. On a des comptes à rendre à des gens.

La MRC de Manicouagan ne participera donc pas à ces consultations.

La société d'État espère commencer la construction de la ligne de 735 kilovolts en février prochain.

Avec les informations d'Olivier Roy Martin