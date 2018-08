Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation le 16 juillet, les critiques fusaient tant au sein de la population que chez les élus.

Dans les derniers jours, les services municipaux ont couvert la majorité du territoire [et] ont déjà identifié à quels endroits se trouvaient les dépôts , a fait savoir la présidente de la Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement, Maude Marquis-Bissonnette.

La nouvelle réglementation municipale interdit de mettre au bord de la rue les déchets dits encombrants (matelas, meubles, électroménagers) ou les déchets issus de travaux de rénovation ou de construction. Les résidents doivent attendre une des quatre collectes spéciales annuelles ou se rendre au Centre de transbordement.

Selon Mme Marquis-Bissonnette, les services municipaux ont notamment constaté que les résidents d'édifices multilogements jetaient plus de déchets encombrants que ceux de maisons unifamiliales.

Elle a par ailleurs reconnu qu'il y avait eu un problème de communication et que les Gatinois n'étaient pas nécessairement au courant des changements au niveau des encombrants .

On a écouté les citoyens, on a écouté les conseillers municipaux et on a agi le plus rapidement possible Gilles Carpentier, président du Comité exécutif de la Ville de GatineauGatineau

En plus d'une opération nettoyage, le Conseil municipal a voté pour le prolongement les heures d'ouverture du centre municipal de transbordement ainsi que la gratuité pour les résidents, les organismes à but non lucratif et les petites entreprises qui se débarrasseront de leurs déchets encombrants au centre de transbordement.

La Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement envisage par ailleurs d'accroitre la fréquence des collectes d'encombrants.

Avec les informations de Nathalie Tremblay