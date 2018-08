Une plage permanente ne « serait pas durable sur le long terme, et ne vaut pas l’investissement », a expliqué aux conseillers municipaux Charles Richmond, de la Fondation Sierra Club Canada, un groupe de défense de l’environnement.

L’expert s’est exprimé mercredi devant plusieurs conseillers municipaux d’Edmonton, réunis pour décider quel avenir donner à la plage accidentelle découverte l’an dernier dans le quartier de Cloverdale.

À cet effet, l’administration avait préparé un rapport proposant six sites différents le long de la rivière pour l'aménagement potentiel d’une plage permanente. Le coût minimum d’un tel investissement reviendrait à environ 1 million de dollars, selon le rapport.

« Une rivière très puissante »

La découverte de la plage accidentelle, l’an dernier, avait soulevé beaucoup d'enthousiasme parmi les résidents d’Edmonton, qui étaient allés en nombre profiter de cette nouvelle attraction.Cette plage s’était formée après l’installation de remblais au bord de la rivière Saskatchewan Nord, pour la construction d'un pont qu'empruntera le train léger sur rail.

Même si la plage a réapparu cet été, elle n’a pas pris la même apparence. Le sable a cédé la place à la boue et les baigneurs ont été moins nombreux à la fréquenter, selon la Ville.

Plusieurs conseillers municipaux se sont inquiétés de l’incertitude qui entoure les mouvements de la rivière. « Je pense que la demande [pour une plage] est toujours là, mais je m’inquiète de savoir si oui on non peut proposer une plage permanente de manière fiable », a expliqué le conseiller Ben Henderson.

« C’est un site changeant », a répondu Jason Meliefste, responsable des infrastructures à la Ville, en parlant de la vallée.

Charles Richmond, de son côté, a rappelé que la rivière Saskatchewan Nord est « très puissante » et a confirmé que « cela coûterait très cher, et qu'au bout du compte, c’est la rivière qui gagnerait. »

Charles Richmond, de la Fondation Sierra Club Canada. Photo : Radio-Canada

Pour un meilleur accès à la rivière

L’argent public serait mieux utilisé à améliorer l’accès à la rivière en général, a suggéré l’expert. L’installation de panneaux pédagogiques permettrait, selon lui, de donner aux résidents une bien meilleure expérience de la vallée et de la rivière. Des panneaux d’information sur les risques liés à la rivière, comme la fluctuation du niveau des eaux, seraient aussi très utiles, a-t-il ajouté.

Les conseillers municipaux ont accueilli favorablement ces propositions et promis de les étudier. En attendant, la Ville a décidé de laisser la nature choisir l’emplacement de la plage chaque année, et d’y fournir chaque fois les services nécessaires, comme des toilettes portables et des places de stationnement. « Nous utiliserons ce que nous avons appris de l’expérience à Cloverdale pour répondre aux autres plages qui pourraient apparaître ailleurs », a expliqué Jason Meliefste.

Intérêt populaire

La Ville est consciente de l’intérêt populaire qu’a suscité la plage accidentelle, a souligné M. Meliefste, et notre travail consiste à « permettre aux résidents de continuer d’en profiter ».

Un sondage sera mené cet automne pour recueillir les opinions des Edmontoniens sur la plage, et mieux comprendre, dit-il, ce qui les attire: « est-ce le sable, l’eau, la nature, le fait de se retrouver parmi d’autres personnes? »

Si les gens sont avant tout attirés par le fait d’être au milieu de la nature, poursuit-il, « nous ne voulons surtout pas interférer avec ça. »