Le domaine de la restauration a la vie dure depuis quelque temps à cause du manque flagrant de main-d'oeuvre. Le phénomène s'étend maintenant jusqu’au diplôme d’études secondaires et, dans certains cas, les écoles peinent à remplir leurs classes.

Au Centre de formation professionnelle Bel-avenir, dans le cours de cuisine par exemple, la direction n’a ouvert qu’une seule classe cette année, alors que deux l’étaient il y a quelques années. Les professeurs doivent réorganiser leur plan de cours afin de pouvoir travailler avec une équipe d'à peine neuf cuisiniers au lieu de la vingtaine habituelle.

Patrice Lafrenière, enseignant en cuisine au Centre de formation professionnelle Bel-Avenir. Photo : Radio-Canada

Ç'a des répercussions aussi sur le fonctionnement général du cours. Il y a des élèves qui se retrouvent avec des surcharges de travail. Patrice Lafrenière, enseignant en cuisine, Centre de formation professionnelle Bel-Avenir

On diminue un petit peu l'ensemble de la tâche des élèves, mais on les met dans des situations quand même assez concrètes comme ils peuvent retrouver dans les restaurants , souligne Patrice Lafrenière, enseignant en cuisine au Centre de formation professionnelle Bel-Avenir.

Comment recruter des étudiants?

Depuis les cinq dernières années, les directions scolaires redoublent d’efforts afin de recruter des élèves, entre autres avec des publicités sur les réseaux sociaux. Les classes en boucherie et pâtisserie manquent aussi de main-d’oeuvre puisque les jeunes semblent préférer aller directement sur le marché du travail.

Le directeur du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir, Pierre Laliberté. Photo : Radio-Canada

« On se promène sur la rue des Forges et il y a plusieurs endroits où on indique que le personnel est demandé. On a besoin de sous pour vivre et les gens vont chercher un peu de salaire », soutient le directeur du centre, Pierre Laliberté.

Selon lui, rien ne remplace une formation complète pour assurer son avenir. Quand on possède son DEP, sa formation complète, qu'on est mieux outillé pour faire peut-être un choix au niveau de l'endroit où on va aller travailler et même certaines conditions de travail aussi.

L’école ne ferme pas la porte à l'idée d'offrir le cours dès janvier si le nombre d’inscriptions le permet et elle compte, bien sûr, l'offrir en septembre 2019.