Le conseil d’administration du centre Notre-Dame et le conseil municipal de Winnipeg se sont rencontrés mardi concernant le manque de glace à l’aréna, la machine qui la fabrique ayant cessé de fonctionner.

« On semble dire que réparer l’ancien [équipement qui fabrique la glace], c’est pas un bon investissement. On semble se pencher en direction de simplement remplacer [...] par un nouveau », rapporte le président du centre récréatif, Raymond Comeault, en ajoutant que le système est vétuste.

Raymond Comeault, président du centre Notre-Dame de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada

Restera alors à déterminer si l’on maintient un système fonctionnant au fréon, comme c’est le cas actuellement, ou si l’on se dirige vers un système à l’ammoniac, efficace, mais plus coûteux et plus dangereux.

Raymond Comeault estime que, selon l’option envisagée, le coût d'un remplacement varierait entre 500 000 et un million $. D’après Mathieu Allard, le conseiller municipal pour Saint-Boniface, la Ville est prête à participer aux frais.

La Ville indique évaluer, dans le même temps, des possibilités de réparations à court terme, ce qui, selon Raymond Comeault, permettrait de rouvrir la patinoire en janvier. Dans le cas d’un remplacement du système, la Ville estime qu’il faudra attendre jusqu’au printemps ou à l’été 2019.

Des équipes menacées

En attendant, la saison de hockey est compromise. Liliane Jègues a trois enfants qui jouent au hockey à l’aréna Notre-Dame. Elle ne sait pas encore où les programmes vont être relocalisés et craint qu’ils ne puissent plus tous jouer au même endroit.

Pour nous ça va compliquer les choses Liliane Jègues, mère de trois joueurs de hockey à l'aréna Notre-Dame de Saint-Boniface

Elle espère aussi qu’ils pourront continuer à jouer dans leur langue maternelle, comme c’était le cas à Notre-Dame. « Cette année, on ne sait pas encore si ça va être possible, et ça va être difficile pour mes enfants parce qu'ils ne comprennent pas beaucoup d'anglais », s’inquiète-t-elle.

Larry Frykas, président de l'équipe des Riels. Photo : Radio-Canada

L’équipe des Riels de Saint-Boniface a, quant à elle, dû déménager au Iceplex BellMTS. Ils ne sont pas les seuls à se retrouver dans cette situation et Raymont Comeault craint que certaines équipes ne trouvent leur bonheur ailleurs.

Un problème connu depuis 2015

D’autant plus que, selon M. Comeault, on savait déjà en 2015 que la machine devrait bientôt être remplacée.

On se retrouve en 2018 en situation de crise. Ça aurait été bien d’avoir évité cette situation. Raymond Comeault, président du centre Notre-Dame de Saint-Boniface

Il invite la Ville et la communauté à envisager une modernisation plus large des infrastructures du centre Notre-Dame, qui a environ 35 ans et répond, selon lui, aux besoins de toutes les catégories d’âge de la communauté.

D’après les informations de Camille Gris-Roy