Un texte de Jean-François Morissette

Fondés officieusement il y a deux ans, les organismes ont senti le besoin de mieux harmoniser les services pour les francophones de Scarborough.

Il y a quelques mois, le groupe, qui réunit 19 organismes à l'est du centre-ville de Toronto, a reçu du financement de la part gouvernement provincial afin de créer un comité plus formel.

La directrice générale du centre d'hébergement La Maison, Jeanne Françoise Mouè, estime que le besoin de dialogue entre les organismes était présent.

Elle souligne aussi que les organismes du secteur connaissent mieux les besoins de la communauté.

Il y a des besoins pour les francophones à Toronto de façon générale, mais pour la plupart de la communauté de Scarborough, on se tourne vers le centre-ville pour trouver des services , explique-t-elle.

Souvent, ces organismes n’ont pas de lien de proximité avec les clients, rendant l'offre de services plus compliquée, ajoute-t-elle.

Mme Mouè note qu’avec le Comité francophone de Scarborough, la prestation de services pour les francophones sera accrue, spécifiquement pour les gens du coin.

Hafssa Al Ayadi, qui travaille pour l'organisme The Housing Help Center explique qu’elle a choisi de joindre le Comité francophone afin de mieux aider ses clients.