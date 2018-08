Un texte de Piel Côté

Le fait que Benoît Bordeleau soit mis de côté cette année a fait sourciller son entraîneur ainsi que le principal intéressé, spécialement parce qu'il avait tout raflé chez les moins de 17 ans. Une fois la déception passée, l'athlète a toutefois mis cette décision derrière lui afin d'y puiser de la motivation.

On dirait que ça ne fait que me motiver pour me prouver qu'ils auraient dû me prendre, dans le fond. Je pense que je le vois plus comme ça plutôt qu'une déception , dit celui qui avait été élu sur l'équipe du Québec lors des deux dernières années.

Son entraîneur au club de badminton Noranda, Yannick Gaubert, a plus de difficulté à digérer la décision. Il estime qu'elle est injuste et que le système de sélection ne rend pas justice au talent de certains joueurs.

Je me demande ça prend quoi? Ça prend quoi de plus? Tu gagnes le provincial civil en triple couronne facilement, puis tu n'es pas assez fort pour être sur l'équipe du Québec. En tout cas... , laisse-t-il tomber.

Badminton Québec accusé de manquer d'objectivité

Dans le passé, Badminton Québec s'est fait accuser de manquer d'objectivité. L'organisme a donc mis sur pied un classement complexe qui s'étire sur deux ans, explique le directeur des programmes chez Badminton Québec, Éric Dufour. Le classement prend en considération les performances passées du joueur ainsi que sa progression, selon sa participation aux tournoix, qu'ils soient classés à l'échelle provinciale ou canadienne.

Tu performes, tu accumules des points, tu fais partie de l'équipe. Éric Dufour, directeur des programmes de Badminton Québec

Le problème est que ce classement désavantage les joueurs provenant des régions éloignées, admet M. Dufour.

Ça a des désavantages, justement dans les régions, on a plus de difficulté à déceler le talent et à essayer de les retenir avec nous , avoue-t-il.

L'entraîneur de Bordeleau, Yannick Gaubert, est aussi de cet avis. Benoit Bordeleau a d'ailleurs manqué un tournoi canadien à Moncton, un tournoi qui aurait pu lui rapporter de nombreux points.

C'est sûr que la distance, ça n'aide pas. Je me dis, aller chercher des points juste pour aller chercher des points... Je ne dépenserai pas 3000 $ de mon club juste pour aller chercher des points. Yannick Gaubert, entraîneur du Club Noranda

Yannick Gaubert explique que ce tournoi à Moncton était classé comme un canadien, mais que seuls quelques athlètes québécois avec une majorité de joueurs originaires des Maritimes y ont participé. Selon lui, le calibre était donc provincial, mais avec des points octroyés sur l'échelle canadienne et comme il l'a expliqué, ses joueurs n'allaient pas y participent, en raison des milliers de kilomètres qui les séparaient de la compétition.

Sarah Aubé fait sa place

Dans la catégorie espoir, la Rouynorandienne a réussi à faire sa place dans l'équipe du Québec. Yannick Gaubert, qui supervise son entraînement, toujours au club de badminton Noranda, estime qu'il s'agit d'une belle surprise, puisqu'elle n'était pas certaine d'y obtenir sa place.