Un texte de Jérôme Labbé

Il est environ 19 h lorsque la caravane de M. Lisée s’arrête dans le stationnement du club de golf Metaberoutin, à Trois-Rivières. Nous sommes lundi. Il fait chaud.

Dehors, quelques centaines de personnes l’attendent patiemment. Beaucoup de têtes grises – comme dans tout rassemblement politique –, mais aussi quelques jeunes, ici et là, venus spécialement pour assister au rassemblement régional du Parti québécois en Mauricie. L’ambiance est guillerette, bon enfant.

Pourtant, leur parti s’est déjà mieux porté. Depuis 2014, il n’y a plus un seul député péquiste en Mauricie. Et les sondages nationaux, cette année, n’ont rien de particulièrement réjouissant.

Quant à la question nationale, elle ne figure guère parmi les priorités des électeurs. Seuls 5 % des utilisateurs de la Boussole électorale de Radio-Canada, par exemple, considèrent les questions liées à la protection de la langue et à la souveraineté comme étant l'enjeu le plus important de la campagne de 2018.

Mais Gilbert Menier, lui, garde espoir : celui d’un nouveau gouvernement du Parti québécois qui, un jour, réussira à faire du Québec un pays.

Gilbert Menier Photo : Radio-Canada/Jérôme Labbé

Le militant, qui arbore avec fierté son t-shirt aux couleurs du PQ, ne s’inquiète pas du plan de Jean-François Lisée pour accéder à l’indépendance du Québec, et ce, même s’il ne prévoit pas de référendum dans un premier mandat.

Le référendum, c’est juste un outil. Mais ça ne veut rien dire! La liberté, l’indépendance, la souveraineté… C’est ça qu’on veut vraiment avoir. Gilbert Menier, militant du Parti québécois

Un peu plus loin, Pierre Dumas reconnaît que, pour la première fois depuis longtemps, la souveraineté ne sera pas au cœur des débats électoraux cette année. Ce qu’il pense du plan de Jean-François Lisée?

« Je le comprends. Mais quand même, la base, c’est un jour d’être autonome… de faire un pays! Moi, en tout cas, j’ai toujours ce projet-là en tête; c’est mon objectif. »

Pierre Dumas et Sylvie Tessier-Dumas sont mariés depuis 40 ans. Photo : Radio-Canada/Jérôme Labbé

Sylvie Tessier-Dumas, son épouse, abonde dans le même sens.

« J’y crois encore, mais je traverse de grandes périodes de découragement, admet-elle. Le problème, c’est qu’il n’y a pas d’autres partis qui m’intéressent! Parce que je veux vraiment qu’on ait un pays un jour, alors je veux me rassembler avec du monde qui pense ça aussi. »

« Moi, j’ai été souverainiste dans ma jeunesse, et je le demeure toujours, mais je pense qu’il y a des moments donnés où il faut faire des pauses », convient pour sa part l’ancien député péquiste Jean-Pierre Jolivet, qui a représenté la circonscription de Laviolette, dans le nord de la Mauricie, entre 1976 et 2001. « Actuellement, il faut débattre des vrais dossiers. »

Aujourd’hui, à 77 ans, M. Jolivet demeure un fervent indépendantiste. « Je ne peux pas être autrement que ça! Mon grand-père Poirier, c’est un déporté de l’Acadie; ma grand-mère Poirier, c’est une Papineau; et puis mon père était dans le Bloc populaire des années 1940. Alors moi, j’étais dans la soupe au départ. J’étais là et je demeure là. »

L'ancien député de Laviolette, Jean-Pierre Jolivet (au centre sur la photo). Photo : Radio-Canada/Jérôme Labbé

M. Jolivet a six enfants : cinq garçons et une fille. « Ils sont tous souverainistes! », s’exclame-t-il avec fierté. Son fils Pierre travaille même avec Jean-François Lisée comme coordonnateur régional du parti dans la Capitale-Nationale.

Le plan Lisée

Jean-François Lisée descend finalement de son autobus. Les militants l’applaudissent et le suivent à l’intérieur du chalet. Le show peut commencer.

Les chansonniers Claude Morand et Christian Caron Photo : Radio-Canada/Bruno Giguère

Sur scène, un duo de chansonniers entame Welcome soleil, de Jim et Bertrand; puis Les clés de mon pays, des Voûtes du loup; et pour finir, un classique, Heureux d’un printemps, de Paul Piché.

« Imaginez le printemps dans un Québec indépendaaaaaaant... »

Le chef péquiste monte sur scène et se lance rapidement dans une tirade contre son adversaire caquiste, François Legault, qui propose d’instaurer la maternelle à 4 ans pour tous les enfants du Québec – une mesure inutile, selon lui.

De toute façon, « les écoles du Québec sont déjà surpeuplées », souligne-t-il. « Maintenant, les commissions scolaires doivent utiliser des roulottes! Et ce n’est pas pour habituer nos enfants à faire du camping... » La salle se bidonne.

Les rassemblements péquistes font toujours salle comble depuis le début de la campagne. Photo : Radio-Canada/Bruno Giguère

Mais Jean-François Lisée n’est jamais autant ovationné que lorsqu’il parle de souveraineté.

« Parce que ce qu’on veut faire rapidement et sérieusement, c’est l’indépendance du Québec. » Les applaudissements sont spontanés.

« Vous êtes d’accord, hein? », demande le chef, rappelant qu’il s’est engagé, à la veille du déclenchement de la campagne électorale, à parler de souveraineté tous les jours d'ici le 1er octobre.

Son plan, il le répète chaque soir devant ses militants : remporter les élections de 2018; dénoncer « l’injustice économique » subie par le Québec dans le Canada lors de la campagne fédérale de 2019; mettre à jour les études sur l’indépendance en 2020; faire adopter les modalités d’une consultation référendaire par le congrès du PQ en 2021; et faire campagne à nouveau en 2022 en promettant cette fois la tenue rapide d’un référendum.

Jean-François Lisée participe à ce genre de rassemblement tous les soirs. Photo : Radio-Canada/Bruno Giguère

« La position du Parti québécois sur l’indépendance est beaucoup plus claire cette année qu’en 2014 », soutient Jean-François Lisée, citant une déclaration faite la veille par l’ex-chef du Bloc québécois Gilles Duceppe.

« On est assez connectés sur le Québec pour savoir que si on avait voulu les bousculer avec un référendum dans le premier mandat, ils nous auraient dit non. Ils nous auraient dit non parce qu’après 15 ans de gouvernement libéral, ils ont perdu confiance dans le système de santé, dans le système d’éducation, dans le système de justice […] Ils ont perdu confiance dans notre capacité à défendre le français, ils ont perdu confiance dans notre capacité à défendre nos valeurs, la laïcité… Alors, lorsque tu as perdu confiance en une chose aussi fondamentale, tu n'es pas sur le bord d’avoir tellement confiance en toi que tu vas faire l’indépendance », explique-t-il.

« Ça nous prend quatre ans de gouvernement qui va redonner son élan national, sa confiance à la nation, et ça, c’est un gouvernement du Parti québécois. »

Les militants l’applaudissent. L’ambiance est à son apogée.

Malgré les sondages, les militants du PQ rêvent encore et toujours du pays qu'ils souhaitent fonder. Photo : Radio-Canada/Bruno Giguère

« Parce qu’on veut un Québec…? »

« Libre! », répond la foule, répétant par trois fois l’expression popularisée par le général de Gaulle, en 1967. « Québec libre! Québec libre! »

M. Lisée quitte la scène, serre des mains, puis remonte dans son autocar, qui s’élance sur l’autoroute Félix-Leclerc. Direction est, vers Québec, où un rassemblement similaire aura lieu le lendemain, au centre culturel Victoria, en Basse-ville.

Élodie Murphy-Gauthier, elle, est déçue que le Parti québécois ait pris la décision de ne pas promettre de référendum dans un premier mandat. Malgré son âge, la jeune femme se décrit elle-même comme une « pressée » de l’indépendance.

« Mais tsé, mon père m’a dit : "Regarde, moi ça fait déjà une couple de dizaines d’années que j’attends, ça fait que prends ton mal en patience, ça va venir" », raconte-t-elle, mi-rieuse, mi-triste.