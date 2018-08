Un texte de Lise Millette

Dans une société quand on a des familles prospères et heureuses, tous les autres défis d'une société sont faciles à attaquer de front. On peut parler de développement économique, de soins pour les aînés. On veut se positionner de façon très forte pour être l'option qui en redonne plus aux familles , déclare le candidat.

Jérémy Bélanger a fait cette sortie au lendemain du dévoilement de plusieurs engagements de son adversaire libéral, Luc Blanchette, qui souhaite en donner plus aux familles en fractionnant le congé parental et en débloquant de nouvelles places en garderie.

Ces promesses libérales ont fait réagir le candidat, qui a de jeunes enfants et qui affirme avoir été aux premières loges des impacts de ce qu'il appelle la « taxe famille libérale ».

« La modulation des frais de garde en fonction du revenu familial des familles, ce sont des coûts faramineux. On parle de milliers de dollars de plus, en frais de garde, que les familles ont dû payer en raison de cette taxe famille que les Libéraux ont mise en place et dont ils n'avaient pas parlé pendant la campagne », soutient Jérémy Bélanger.

La CAQ compte pour sa part revenir au tarif unique et indexé à 8 $ par jour.