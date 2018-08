Un texte de François Robert

C’est la première fois que cette compétition de haut niveau se tient sur la Côte-Nord.

Il n’y a jamais eu de tournoi de cette envergure sur la Côte-Nord, on a travaillé fort les deux dernières années pour que l’on réalise cet événement. Jean-Pierre Morin, professionnel et directeur gérant du Club de golf Sainte-Marguerite

Le président du Circuit Canada Pro Tour, Jean Trudeau, abonde dans le même sens.

On sait que l’équipe du terrain a travaillé très fort au cours des dernières semaines, on s’en aperçoit depuis ma dernière visite, les verts sont dans une excellente condition, j’ai vu les gens de terrain travailler hier et ce matin encore, ils ont mis tous les efforts nécessaires pour nous offrir les meilleures conditions possible , note Jean Trudeau.

Pour ce club de golf loin des grands centres, c’est une occasion de se faire connaître, souligne Jean-Pierre Morin.

C’est une excellente publicité à la grandeur de la province, au Canada, donc peut-être qu’il y a des gens qui vont venir visiter Sept-Îles à l’avenir vont savoir qu’il y a un club de golf… Déjà là, après la conférence de presse, on a eu trois journées de 200 golfeurs, illustre Jean-Pierre Morin.

Sur les verts, la concentration est un facteur clef. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Les golfeurs de la région de Sept-Îles seront nombreux à converger au Club de golf Sainte-Marguerite dans le secteur Clarke de Sept-Îles jusqu’à vendredi pour voir les as du Circuit Canada Pro Tour à l’œuvre.

Déjà mercredi, pour l'activité corporative où les professionnels jouaient avec les invités des partenaires financiers, plusieurs spectateurs attentifs étaient près des verts.

Gérard Thériault et son épouse Laurette Thériault, deux résidents de Port-Cartier et membres du club, se sont déplacés pour voir l’action.

Gérard Thériault et son épouse Laurette Thériault, deux résidents de Port-Cartier et membres du club, se sont déplacés pour voir l’action. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

On est membres ici au Club de golf Sainte-Marguerite depuis une vingtaine d’années, un peu plus peut-être même. C’est tout un événement pour nous, lance Gérard Thériault. Nous les suivons quand même de façon régulière à la télévision. Ils sont ici chez nous. On ne va sûrement pas passer à côté de l’occasion de venir les voir jouer.

Les amateurs pourront voir les golfeurs de près.

Ce que l’on permet nous, c’est vraiment unique et cela fait partie de notre philosophie, explique Jean Trudeau, on permet aux spectateurs d’aller dans l’allée avec les joueurs. C’est sûr qu’il y a une certaine distance à respecter, mais contrairement à d’autres circuits où les spectateurs sont obligés de longer les allées alors vous savez regarder un coup de golf sur le côté d’une allée ou en arrière du joueur [...] vous les entendez échanger avec leur partenaire.

Le président du Circuit Canada Pro Tour, Jean Trudeau. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Marc-Étienne Bussières, qui est premier au classement du circuit dans la division SUNICE, fera équipe avec Jean-Pierre Morin, le pro du club de Golf Sainte-Marguerite.

En juin, Marc-Étienne Bussières avait notamment remporté une victoire au Club de golf Bic.

Marc-Étienne Bussières a choisi d’arriver en début de semaine pour découvrir le terrain.

J’ai joué avec Jean-Pierre avant-hier. On a joué aussi un autre 9 trous hier, on avait une petite formule amicale, indique Marc-Étienne Bussières. C’est certain que l’on doit connaître certaines lignes à apprivoiser, savoir passer par-dessus tel arbre, passer à côté de l’autre, donc c’est quand même un terrain assez tricky…Jean-Pierre m’a parlé aussi que des fois il y a les vents de marées ça fait que des fois ça vient faire une différence dans la journée.

Le meneur au classement du circuit dans la division SUNICE, Marc-Étienne Bussières. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Le jeudi, on joue 36 trous et vendredi c’est la ronde finale, vendredi ça va être plus d’émotions, plus de tension. Jean-Pierre Morin, professionnel et directeur gérant du Club de golf Sainte-Marguerite

Le professionnel du Club de golf Sainte-Marguerite admet sans détour que son partenaire et lui espèrent remporter les grands honneurs de la compétition vendredi.