Un texte de Lyssia Baldini

EDMONTON



Symphony Under the Sky



L’Orchestre symphonique d'Edmonton présente le festival Symphony Under the Star.



Le festival lance à la fois la nouvelle saison et célèbre la fête du Travail en plein air.

L'Orchestre symphonique d'Edmonton lors de son concert en 2015 Photo : Ville d'Edmonton

Quatre concerts offrent un survol de tous les genres musicaux auxquels nous a habitués l’orchestre.



Les quatre concerts sont présentés du jeudi 30 août au dimanche 2 septembre à l'amphithéâtre Héritage du parc Hawrelak.

BomFest

Vous voulez danser sur de la musique électro? Le festival BomFest est fait pour vous!

Le festival BomFest est le premier festival de musique de style Base, Transe, techno et house, qui se déroule à l’extérieur, sur plusieurs jours, dans la capitale.



C’est 27 artistes DJ locaux et des États-Unis pendant qui se produisent sur deux scènes et ce pendant deux jours.

Premier festival dans son genre! Photo : BomFest

Parmi les artistes, on retrouve de grands noms connus de la communauté techno tels que Excision, Above & Beyond, et Grenn Velvet.



Pour une première dans la capitale, le festival s’attend à recevoir plus de 4500 visiteurs par jour.



BomFest commence le samedi 1er septembre à 14 h jusqu’au dimanche 2 septembre à 23 h, sur le terrain du Northlands, à Edmonton.

French Quart(i)er Franco

C’est votre dernière chance pour profiter du marché agricole à La Cité francophone ! Dès 16 h, profitez de produits de qualité de marchands locaux.

Dernier vendredi de la saison! Photo : La Cité francophone

Et à compter de 19 h, pour la dernière soirée, venez écouter le Darryl Barr Group.

L’artiste se distingue notamment pour son style authentique et sa présence sur scène. Son registre musical est très varié et s’étend du Blues au rock jusqu’au soul.

Le musicien Darryl Barr Photo : La Cité francophone

Puis dès la tombée de la nuit, profitez d’une projection cinématographique du film Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre.

Une image tirée du dessin animé Astérix et Cléopâtre Photo : telequebec.tv

La comédie française tirée de la version originale en bande dessinée met en scène entre autres les acteurs Gérard Depardieu, Monica Bellucci et Jamel Debbouze.

Du plaisir assuré et pour tous les goûts, vendredi 31 août, à La Cité francophone, dès 16 h.

BANFF

Quatuors

C’est le retour du festival des quatuors à cordes de Banff.

L’événement de trois jours entend faire découvrir le répertoire du genre musical à travers les siècles grâce à des ensembles reconnus et d'autres qui sont à connaître.

Rolston String Quartet Photo : Bo Huang

Les groupes musicaux présentent leurs concerts à la salle Rolston du centre des arts de Banff.



Les représentations ont lieu dès le vendredi 31 août jusqu’au dimanche 2 septembre.

CALGARY

Le concours Honens

Vivez toute une expérience et assistez à la compétition de renommée internationale en assistant au concours Honens.

Honens 2015 Photo : Concours Honens

C’est un concours entre 10 pianistes ayant atteint les quarts de finale à la compétition de Berlin et New York.



En tout, c’est 10 jours de concerts et de création présentés au public. Les demi-finales auront lieu en mai 2019.

Honens 2015 Photo : Concours Honens

Le grand prix final est le plus important dans sa catégorie, soit une somme de 100 000 $ ainsi qu’un programme de développement d’une valeur d’un demi-million de dollars!



Deux récitals sont présentés chaque jour, à partir du jeudi 30 août jusqu’au 8 septembre, aux Arts Commons.





Fiesta Filipino

Venez célébrer pour une 4e année la communauté philippine dans la métropole.

L’année dernière, l’événement a attiré près de 40 000 visiteurs!

Fiesta Filipino 2015 Photo : Fiesta Filipino/Bernard Joseph Lozano

Les célébrations présentent des spectacles de danses culturelles, des défilés de mode de vêtements créés avec les tissus philippins.



De plus, il y aura 12 restaurants mobiles qui offriront des plats typiques!

Fiesta Filipino 2015 Photo : Fiesta Filipino/RODEL P. LOZANO

Ne manquez surtout pas la cérémonie d’ouverture avec la danse et les costumes traditionnels, le samedi 1er septembre à 12 h 30.



Il y aura également des activités et des jeux pour toute la famille.



Les célébrations commencent le vendredi 31 août jusqu’au dimanche 2 septembre, à la Place olympique.

Voilà pour cette semaine. Je vous souhaite une belle longue fin de semaine de la fête du Travail!