Un texte de Katherine Brulotte

La chercheure de l’hôpital St. Michael's de Toronto, Tara Gomes, a étudié les cas de mort par surdose dans la province entre 2013 et 2016 et a constaté au cours de cette période une augmentation constante du rôle du fentanyl. Les données toxicologiques des autopsies des victimes démontrent que même parmi celles qui détenaient une ordonnance, plus de 40 % avaient consommé plus que ce qui leur était recommandé.

Ordonnances nécessaires?

Le nombre d'ordonnances émises en Ontario continue aussi de soulever des inquiétudes.



Les trois quarts des personnes mortes de surdoses ont eu une ordonnance du médicament à au moins une occasion au cours des trois dernières années.

Il s'agit d'une histoire trop familière pour Louise Lemieux-White. La cofondatrice de l’organisme Families for Addiction Recovery (FAR) affirme que les cas sont nombreux, au sein de son regroupement, de jeunes qui ont développé une dépendance après avoir utilisé des opioïdes sous ordonnance.

Quand les médecins ne veulent pas "represcrire", ils vont dans la rue chercher leurs médicaments. Louise Lemieux-White, cofondatrice, Families for Addiction Recovery

FAR milite pour la légalisation et la décriminalisation des drogues pour permettre aux personnes dépendantes de consommer sans mettre leur vie en danger.

Un rapport de l'organisme qualité des services de santé en Ontario avait dévoilé qu'en 2015 - 2016, une personne sur 7 en Ontario avait obtenu une ordonnance d'opioïdes.

Solutions

Tara Gomes croit qu’il n’existe pas de solutions simples à un problème si complexe.

Elle suggère l’utilisation de stratégies de réduction des méfaits, comme la mise en place de sites d’injection supervisés, pour pallier à la morbidité de la crise actuelle. Du même souffle, elle souligne qu'à long terme il faudrait modifier la manière dont sont attribuées les ordonnances d'opioïdes.

L’association des pharmaciens de l’Ontario et l'association des pharmaciens de quartier ont entamé, il y a un peu plus d’un an, des discussions avec la province pour que ses membres obtiennent le droit de modifier une ordonnance s'ils jugent qu'une alternative aux opioïdes serait plus sécuritaire.

Le vice-président de l'association des pharmaciens de la province, Allan Malek, avance que la distribution de petites doses, renouvelées plus souvent, au besoin, pourrait aussi réduire la quantité de drogues légales qui se retrouvent sur le marché noir.