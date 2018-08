Jean-François Lisée du Parti québécois (PQ) et les co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, se sont entretenus avec les employés mis en lock-out par Alcoa il y a plus de sept mois.

Ils ont aussi eu une rencontre avec le président de la section locale 9700 du syndicat des Métallos, Clément Masse.

On a trouvé cela fondamental d’arrêter à Bécancour, parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas qu’il y ait une entreprise qui reçoive du soutien de l’État à travers Hydro-Québec, que l’employeur soit en lock-out alors que les conditions de travail de ces gens-là méritent d’être maintenues et améliorées , affirme Manon Massé.

Le chef du Parti québécois (PQ), Jean-François Lisée, a rencontré le président de la section locale 9700 du syndicat de Métallos, Clément Masse, dans son autobus de campagne, mercredi. Photo : Radio-Canada

Le chef du Parti québécois croit aussi que le conflit doit se terminer au plus vite.

Ça n’a pas de sens. C’est une catastrophe pour la région parce qu’il y a beaucoup d’emplois bien payés, que ces gens-là et leur famille sont maintenant dans la difficulté, a déclaré Jean-François Lisée. Il faut que ça cesse.

Le syndicat incitera-t-il ses membres à voter pour un parti en particulier?

On suggère aux gens de voter pour les partis qui sont les plus susceptibles d’aider les travailleurs. Pour moi, c’est sûr que le Parti québécois est l’un des partis qui va aider les travailleurs , a répondu Clément Masse.

Clément Masse a aussi réservé un accueil chaleureux aux porte-parole de Québec solidaire.

Des travailleurs de l'ABI sont allés à la rencontre du premier ministre sortant, Philippe Couillard, chaque fois qu’il était de passage dans la région, depuis le début de la campagne électorale, afin qu'il prenne ce dossier en main.