On est rendu à 37 étudiants. Normalement, on se tenait entre 10 et 15 étudiants , se réjouit l'enseignant en information au Cégep de Sept-Îles, Yves Arsenault.

L'importante refonte du programme de cette année y est pour quelque chose. Des volets sur la sécurité, sur les jeux vidéo et sur les objets connectés s'ajoutent à la programmation de drone qu'offrait déjà le Cégep.

L'enseignant Yves Arsenault explique aussi cette augmentation par un changement dans les prérequis en mathématiques. Avant cet automne, le Cégep exigeait une note de passage en science naturelle de secondaire 5 pour être admis au programme.

Aujourd'hui, l'obtention des sciences naturelles de secondaire 4 est suffisante.

Yves Arsenault voit là une façon pour le ministère de l'Éducation de faciliter l'accès au programme. Du même coup, cette réforme pallie la pénurie de travailleurs en technologies informatiques au Québec.

Présentement, le système d'éducation ne répond pas à cette demande, ce qui pousse des employeurs à embaucher à l'international.

On se fait appeler. Il y a des chasseurs de têtes qui nous appellent pour avoir des noms de jeunes potentiels. Yves Arsenault, enseignant en informatique, Cégep de Sept-Îles

Demande locale

Guy Lavoie, chef arpenteur pour Groupe cadoret, opère des drones pour des clients comme IOC, Arcelor Mittal et SFP Pointe-Noire. Il constate lui aussi les besoins croissants de l'industrie. Depuis déjà 5 ans, son entreprise recherche une personne qualifiée dans le vol de drone pour l'assister.

Depuis 2015, on double toujours nos vols. On a commencé en 2015 avec 8 vols, après ça 16, puis 25. Cette année, on est rendu, on est à la veille de dépasser les 30 vols, puis on a la moitié de l'année de finie , illustre-t-il.

Il voit d'un bon œil la popularité pour le programme. Il espère surtout que la Côte-Nord saura retenir les talents en informatique.

En fin de compte, les étudiants sont très conscients de cette demande pour une main-d'œuvre qualifiée

Aujourd'hui avec ce qui arrive et avec la technologie qui avance de plus en plus, je me suis dit que non seulement c'est quelque chose que j'aimais, mais que c'était aussi un travail qui sera plus tard un important travail , témoigne l'étudiant en informatique, Christian Régis.

