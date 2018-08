Un texte de Lise Millette

Sécurité sur la route 117, desserte par autobus avec le transporteur régional et réduction des tarifs pour le transport aérien sont des enjeux à prendre de front, selon Gilles Chapadeau.

Il faut remédier à la situation rapidement. Ça prend un député qui a de l'ambition, parce que les gens de l'Abitibi-Témiscamingue en ont de l'ambition , déclare-t-il.

Mentionnant que la région connaît un accroissement des projets miniers, notamment dans l'axe Rouyn-Noranda-Val-d'Or, le candidat du PQ souligne que la 117 est appelée à connaître une augmentation du flux de la circulation et que la sécurité représente une réelle préoccupation.

Le transport, c'est un enjeu de sécurité, c'est un enjeu économique. Nous sommes sur un axe Rouyn-Val-d'Or où il y a une intensification du trafic. Quand on regarde la situation de l'investissement dans les infrastructures routières dans le sud et qu'on se contente de miettes ici dans la région, à peine si on est capable d'avoir des voies de dépassement , a commenté le candidat, attaquant ainsi les investissements libéraux des derniers mois.

Transport aérien

Gilles Chapadeau a aussi critiqué le Programme de réduction des tarifs aériens annoncé en juillet, à Val-d'Or, par la ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay. En vertu de ce programme, les citoyens pourraient obtenir un crédit de 30 % au moment de produire leur déclaration d'impôt.

Ce que le Parti libéral a fait c'est un pas, mais ce n'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant. C'est beaucoup plus une subvention à Air Canada plutôt que de briser le monopole. À court terme, je suis convaincu que si on favorisait l'implantation d'un autre transporteur ça ferait baisser les prix , croit-il.

Le candidat estime que le transport doit ainsi figurer parmi les priorités, tant pour la mobilité régionale que pour assurer le développement économique de la région.