Un texte d'Alix Villeneuve

Crayons, imprimantes, papiers, documents, ordinateurs. Tout le matériel nécessaire pour la tenue des élections était déjà entreposé à Fredericton il y a quelques mois.

Ces dernières semaines, O’Neil Arseneau, directeur du scrutin pour la circonscription de Dieppe, a reçu de l'équipement ainsi qu'une mission: faire en sorte que le vote dans sa circonscription soit une réussite.

Des boîtes avec le matériel clef en main pour les employés sont entreposées dans le local du directeur du scrutin. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Ses tâches: recruter des employés, les former, affecter le matériel, trouver des locaux pour le scrutin, ainsi que valider et épauler les candidats, sensibiliser les citoyens à l'importance de voter et les aider à exercer leur droit de vote.

On veut que les choses soient bien faites, que la démocratie soit respectée. O’Neil Arseneau, directeur du scrutin pour la circonscription de Dieppe

M. Arseneau prend une pause de la retraite pour prendre en charge la direction d'un bureau de scrutin. C'est le cas de plusieurs de ses employés, indique-t-il.

Deux cartes de la circonscription sont installées dans le bureau, l'une pour le vote par anticipation et l'autre pour le jour du vote. Elles indiquent l'emplacement des bureaux de vote. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Quatre mille cinq cents personnes ont été engagées pour la tenue de l’élection. La majorité d'entre elles travaille seulement les jours de vote.

Ces employés doivent être exempts de partisanerie politique et respecter le secret de l'isoloir, souligne O'Neil Arseneau. À cet égard, plusieurs d'entre eux doivent prêter un serment en ce sens. « Ils sont obligés! »

Une élection au Nouveau-Brunswick coûte environ 8 millions de dollars, précise Paul Harpelle, le porte-parole d’Élections Nouveau-Brunswick.

Plusieurs tâches doivent être accomplies à des dates et des heures précises. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

44% chez les 18-25 ans

Lors des dernières élections provinciales, 44% des jeunes de 18-25 ans sont allés voter.

O’Neil Arseneau souhaite faire augmenter ce taux. « C’est ça qu’on veut changer. » À cet égard, des affiches et des signets de sensibilisation ont été distribués sur les campus universitaires et il sera possible d'y voter.

D'ailleurs, pour la première fois, un vote fictif se tient dans les écoles primaires et secondaires de la province. Les élèves pourront choisir les mêmes candidats que dans leur circonscription, précise Paul Harpelle.

C’est une vraie expérience pour comprendre comment le vote fonctionne au Nouveau-Brunswick. Paul Harpelle, porte-parole d'Élection Nouveau-Brunswick

Les résultats du vote d'aujourd'hui seront dévoilés au cours de la soirée. Dès 19h30, vous pouvez suivre le dépouillement sur notre page spéciale dédiée à la soirée électorale.