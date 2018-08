Lors d’une entrevue accordée à Mathieu Nadon qui sera diffusée jeudi au Téléjournal de 18 h, M. Harel a affirmé être convaincu qu'il y a au moins un citoyen en possession d'une information qui peut être cruciale pour compléter les enquêtes. Il espère toujours qu’un enquêteur va recevoir cet appel.

Malheureusement, ce meurtre non résolu, comme le meurtre de Kelly Morrisseau, une femme autochtone qui s’est produit quelques années avant, ce sont les deux seuls meurtres qui ne sont pas résolus à Gatineau depuis la fusion municipale [...] je vais prendre ma retraite avec cette déception-là de ne pas avoir pu élucider ces crimes-là. Mario Harel, directeur du SPVG

M. Harel ajoute qu’il y a des enquêteurs qui voulaient, tout comme lui, résoudre les deux crimes avant de prendre leur retraite, mais qui n’ont pas été en mesure de le faire. Il souhaite ardemment que les dossiers trouvent un dénouement dans un futur rapproché.

Le corps mutilé et brûlé de Valérie Leblanc a été retrouvé dans un boisé derrière le campus Gabrielle-Roy du Cégep de l'Outaouais le 23 août 2011.

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a émis un portrait-robot dans les jours qui ont suivi le meurtre.

L'homme à la casquette, qui aurait été aperçu dans le secteur le jour du meurtre, n'a cependant jamais été identifié.

Depuis 2006, les enquêteurs de l'Unité des crimes majeurs du SPVG ont passé au peigne fin quelques centaines de renseignements, qui ont permis à l'enquête de progresser au sujet du meurtre de Kelly Morrisseau, mais n’ont pas permis d’identifier le meurtrier de la jeune femme autochtone d'Ottawa.

Le corps de la femme de 27 ans a été retrouvé en décembre 2006 dans un stationnement de la rue Gamelin, à Gatineau. Mère de trois enfants, elle était enceinte au moment de sa mort.

Un nouveau chapitre

Mario Harel a occupé plusieurs fonctions au sein du SPVG au long de sa carrière qui a duré près 35 ans. Il a, entre autres, travaillé au bureau des enquêtes criminelles ainsi qu’à la division de la sécurité routière et de la prévention des crimes. M. Harel occupe la fonction de directeur du SPVG depuis le 23 juin 2007.

Il juge le moment opportun pour laisser place à la relève et ainsi permettre à son successeur de façonner l'avenir du Service de police de la Ville de Gatineau.

Selon lui, le prochain chef devra faire face à plusieurs défis, tels que la légalisation du cannabis, la cybercriminalité et la présence de plus en plus courante des opiacés extrêmement puissants vendus dans la rue.

Arrestation du journaliste Antoine Trépanier

M. Harel a aussi été appelé à commenter l'arrestation du journaliste de Radio-Canada Antoine Trépanier en mars dernier à la suite d'une plainte pour harcèlement déposée par Yvonne Dubé. La directrice générale des Grands Frères Grandes Soeurs (GFGS) de l'Outaouais s’était faussement présentée comme avocate et a pratiqué le droit sans autorisation.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) n’a pas porté d'accusation dans le dossier d'Antoine Trépanier puisqu'après examen du rapport d’enquête du SPVG, il conclut qu’« aucun acte criminel n’a été commis » par le journaliste.

Une situation que M. Harel a vécue de l’intérieur au cours des derniers mois. Questionné sur ce dossier, le directeur du Service du SPVG a précisé que la déontologie policière va faire enquête et va déterminer si le policier a commis une faute.

Nous avons mis en place des mécanismes de consultation et d’obligations de faire monter un tel dossier à la direction du Service avant d’agir donc nous allons sûrement prévenir d’autres incidents du genre qui a été très regrettable. Mario Harel, directeur du SPVG

À lire aussi : Arrestation du journaliste Antoine Trépanier : la police de Gatineau reconnaît son erreur

Une carrière à servir les citoyens et citoyennes de Gatineau

Sous la direction de M. Harel, le SPVG s'est démarqué en innovant en introduisant de nombreux professionnels civils et en adoptant de meilleures pratiques, souvent avant-gardistes. Il a créé avec son équipe des programmes de prévention qui se sont vus octroyer plusieurs prix.

Nous avons été le premier service de police a annoncé que nous allons mettre un comité en place pour réviser les plaintes en matière d’agression sexuelle, ce sont des choses que je suis particulièrement fier. Mario Harel, directeur du SPVG

Depuis août 2016, l'implication de Mario Harel a été remarquée positivement au sein de l'Association canadienne des chefs de police et de l'Association des directeurs de police du Québec.