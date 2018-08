Selon le président-directeur général de BC Ferries, Jason D’Souza, cela s’explique en partie par la diminution de 15 % du prix du billet pour certaines traversées, annoncée par le gouvernement néo-démocrate dans son budget 2018. « Le premier avril, les tarifs ont été réduits sur le réseau des routes mineures, ce qui a causé l’érosion de nos revenus », indique-t-il.

Les tarifs pour les trois traversées majeures des bateaux de BC Ferries – entre le Grand Vancouver et l’île de Vancouver – ont été gelés le même jour.

Jason D’Souza affirme aussi que l’augmentation du nombre de traversées implique une augmentation des coûts d’exploitation pour la société.