Après des discussions avec la Coalition avenir Québec (CAQ), l'ex-PDG du CHU de Québec a finalement opté pour le PLQ. Elle se défend d'avoir été opportuniste.

« Faire un saut en politique, ce n'est pas faire un saut opportuniste, ça ne se peut pas, a-t-elle déclaré à l'animateur Guillaume Dumas. Si j'avais été juste opportuniste, j'aurais eu une rencontre et je serais allée à la CAQ. »

Je savais de toute façon que si je faisais le saut en politique, je voulais marquer l'histoire. Gertrude Bourdon, candidate libérale dans Jean-Lesage

Chose certaine, la candidate refuse d'envisager autre chose qu'une victoire le soir du 1er octobre.

« Pour moi, je vais gagner et je ne peux pas me comporter autrement. Je ne suis pas dans les hypothèses, plaide-t-elle. La perspective de perdre n'est pas là et elle ne doit pas être là. »

Pas d'engagement en cas de défaite

Gertrude Bourdon explique par des conflits d'horaires le fait de ne pas participer à un débat de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), le 5 septembre à Montréal.

Lors de l'entrevue, la candidate a également refusé de s'engager à remplir son mandat si elle devait siéger dans l'opposition.

« Je m'engage à être dans le siège de députée et de ministre avec le Parti libéral au pouvoir », conclut la candidate.