Un texte de Jean-Philippe Nadeau

La Commission ontarienne des droits de la personne rappelle dans sa politique qu’elle a adopté une définition plus large du handicap pour y inclure les enfants qui sont atteints d’une déficience intellectuelle comme la dyslexie. Les directives de sa politique n’avaient pas été mises à jour depuis 2004. Sa nouvelle politique reconnaît en outre l’importance de l’éducation pour l’épanouissement social, scolaire et économique des Ontariens.

La politique offre en outre des conseils pratiques aux fournisseurs de services en éducation en matière d’accommodements et leur rappelle qu’ils sont assujettis à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario de 2005.

La commissaire en chef, Renu Mandhane, précise que les écoles ont l’obligation d’offrir des milieux d’apprentissage accessibles, inclusifs, libres de discrimination et de harcèlement à tous les enfants pour faciliter leur intégration dans la société.

Les Ontariens qui sont atteints d’un handicap physique ou mental ont des taux d’obtention de diplômes plus bas que les autres, leurs taux de chômage sont plus élevés et leurs revenus, moindres. Renu Mandhane de la Commission ontarienne des droits de la personne

Mme Mandhane précise qu’il existe encore trop de barrières à l’inclusion des enfants handicapés comme les stéréotypes au sujet de leurs aptitudes et de leurs habiletés, les accommodements raisonnables à l’accessibilité des services du ministère et les délais dans la résolution des plaintes de leurs parents.

Renu Mendhane, commissaire en chef de la Commission ontarienne des droits de la personne Photo : Radio-Canada

Elle ajoute que les conseils scolaires sont tenus de respecter le code des droits de la personne à défaut de quoi, ils s'exposent à des recours devant le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario. La nouvelle politique a été envoyée au ministère et aux conseils de la province.

Réactions positives

L'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes applaudit aux recommandations de la Commission et il presse les conseils scolaires de rendre leurs espaces plus inclusifs pour les jeunes handicapés et déficients intellectuels. Irwin Elman affirme dans un communiqué qu'« un fossé s'est creusé entre la promesse [du] système scolaire et le vécu des élèves issus de la communauté des personnes handicapées. Les élèves se sont prononcés sur la profondeur de ce fossé, et je suis heureux que la Commission se soit fait l'écho de leurs préoccupations. »

Même son de cloche du côté du Centre ARCH, qui regrette que l'Ontario ne procure pas aux élèves handicapés une éducation pleinement accessible et libre de discrimination. Le directeur général du Centre, Roberto Lattanzio, somme les parties de mettre les recommandations de la Commission en oeuvre pour que tous les élèves de l'Ontario aient les mêmes chances d'apprentissage.

La Commission a mis de l'avant une approche importante et nécessaire pour améliorer les résultats scolaires des élèves handicapés. Ses recommandations sont exhaustives, fondées et réalisables, et reflètent fidèlement les obstacles et la discrimination auxquels se heurtent les élèves handicapés. Roberto Lattanzio, d'ARCH Disability Law Centre

Le groupe Dyslexie Canada n'est pas en reste. Sa directrice générale, Christine Staley, rappelle qu'un enfant atteint de dyslexie sur cinq est mal servi par le système d'éducation actuel au pays. « Les recommandations de la Commission sont un premier pas en vue d'assurer une éducation équitable à tous les enfants. »