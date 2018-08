Danielle Lanctot raconte qu'elle marchait dans la rue en tenant sa conjointe par la main quand elles ont été accostées par un groupe de personnes. Celles-ci ont commencé à se moquer des deux femmes et de leur orientation sexuelle, affirme-t-elle.

Le groupe a continué à les insulter. Danielle Lanctot a donc sorti son téléphone pour prendre des photos. C’est à ce moment que les choses ont réellement commencé à déraper.

Je me souviens seulement qu’un d’eux s’est approché de moi par-derrière et m'a frappée au visage, je me suis retrouvée au sol. Danielle Lanctot

Elle ajoute que des membres du groupe ont fracassé son téléphone et ont étranglé sa conjointe.

Danielle Lanctot affirme que ses agresseurs ont brisé son téléphone. Photo : CBC

Malgré cette agression, elle dit qu'elle plaint ses présumés agresseurs. « Je me sens mal pour eux parce qu’ils pensent qu’ils peuvent vivre leur vie de cette façon, dit-elle. Ils vont devoir composer avec des conséquences graves à cause de gestes stupides et insensibles. »

Danielle Lanctot dit qu’elle est sortie du placard quand elle avait 12 ans et que le fait de recevoir des commentaires sur orientation sexuelle n'est pas nouveau. « Mais je n'ai jamais pensé qu'un jour un gars m'attaquerait et me jetterait au sol pour ça », conclut-elle.