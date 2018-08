Le chef de notre bureau parlementaire à Québec, Sébastien Bovet, et l'analyste Martine Biron, qui ont répondu à leurs questions, conviennent que la plupart des grandes promesses sont toujours à venir.

Néanmoins, au cours des derniers jours, « les politiciens ont fait beaucoup d’annonces. On a appelé ça des micro-annonces : ce ne sont pas des annonces qui ont beaucoup d’effets financiers », constate Sébastien Bovet.

L’animateur de Mordus de politique, à ICI RDI, retient cependant celle de Québec solidaire, « qui est énorme – 2,5 milliards de dollars – pour la gratuité scolaire, des CPE à l’université ».

« Évidemment, Québec solidaire ne formera pas le prochain gouvernement, je pense que je n’apprends ça à personne, note-t-il. Donc, ils peuvent prendre ce type d’engagement. Mais Québec solidaire avait la démonstration à faire que ce serait financé, qu’ils auraient les revenus nécessaires. Ils ont présenté une partie de leur cadre financier, et il y a des gens qui disent que ce n’est pas irréaliste. Au moins, ils ont chiffré leurs engagements. »

« Ce n’est probablement pas réalisable dans le contexte actuel », ajoute cependant Sébastien Bovet.

Martine Biron souligne qu’il vaut mieux aborder avec prudence les promesses dépassant le cadre d’un mandat de quatre ans, car bien des choses peuvent changer. « Ils peuvent être battus, ils peuvent décider qu’ils mettent la plus grande partie d’un investissement à la fin du mandat ou au début d’un autre mandat. »

Les aînés, des électeurs importants

Un projet ambitieux concerne les personnes âgées : les Maisons des aînés de la CAQ. « On veut casser l’image des CHSLD impersonnels, pas chaleureux, pour avoir un milieu de vie plus attrayant », explique Sébastien Bovet.

« J’ai hâte de voir comment tout ça va s’appliquer parce qu’effectivement, ça fait des belles maisons de rêve, dit Martine Biron. Mais est-ce qu’on est dans le changement de nom cosmétique, avec de plus belles maisons? Ça, ce n’est pas clair. Et les CHSLD servent aussi une clientèle qui a besoin de soins très, très particuliers. De ce qu’on a vu, ce n’est pas évident si ces belles maisons sont adaptées à une clientèle plus lourde. Il y a des détails qui nous manquent. »

Martine Biron convient que les autres partis n’ont jusqu’ici pas présenté de mesures visant les aînés, « mais il va y en avoir ».

Nos auditeurs se demandent par ailleurs pourquoi il n’a pas été davantage question des personnes seules – alors que les familles sont sur toutes les lèvres –, d’environnement ou encore de corruption. Des sujets qui pourraient certainement être abordés plus à fond au cours des prochaines semaines.

La corruption « sera un thème cher à la Coalition avenir Québec », estime Martine Biron. Elle souligne que la CAQ a recruté des candidats pour qui l’éthique a une importance particulière, comme Sonia Lebel (Champlain) ou Ian Lafrenière (Vachon). Un thème qui est, à l’opposé, « un peu le talon d’Achille des libéraux, qui sont au pouvoir depuis 15 ans et traînent les vieilles histoires de l’ère Charest sur le financement sectoriel ».