Un texte de François Pierre Dufault

Yi Zhong, 58 ans, et Ping Zhong, 60 ans, sont accusés d'avoir aidé des participants à un programme d'immigration économique à fournir de faux renseignements aux autorités fédérales entre 2008 et 2015.

Selon la preuve déposée par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), ces immigrants auraient tous fourni les mêmes adresses : soit celle du motel Sherwood et celle de la résidence familiale de ses propriétaires.

Mercredi, l'avocat des deux accusés, Me Lee Cohen, a plaidé non coupable en leur nom devant la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard.

Les agents de l'ASFC ont mal interprété les faits. Ils ont mal interprété le comportement des Zhong. Je crois aussi qu'ils ont mal interprété la loi. Me Lee Cohen, avocat spécialisé en immigration

L'avocat spécialisé en immigration, basé à Halifax, affirme que ses clients n'ont enfreint aucune loi et qu'ils ont suivi les règles du programme d'immigration économique de l'Île-du-Prince-Édouard en vigueur à l'époque.

Le procès de Yi Zhong et de Ping Zhong, qui sont frère et soeur, va débuter le 30 novembre prochain au palais de justice de Charlottetown. La Couronne et la défense auraient préféré que les audiences aient lieu le printemps prochain. Mais la juge Nancy Orr a insisté pour entendre la cause avant la fin de l'année.

La procureure de la Couronne, Me Caroline Lirette, dit qu'elle sera prête pour un procès d'une dizaine de jours à la fin de l'automne. On va s'organiser en conséquence , a-t-elle indiqué à sa sortie du tribunal, mercredi.

Toutefois, l'avocat de la défense, Me Lee Cohen, prévient que les deux parties vont devoir mettre les bouchées doubles pour se préparer. C'est un peu précipité. La preuve dans cette affaire est volumineuse. Nous avons beaucoup de travail à faire pour bien nous préparer. Nous allons devoir accélérer notre préparation , déplore-t-il.

S'ils sont reconnus coupables, Yi Zhong et Ping Zhong sont passibles d'une amende allant jusqu'à 100 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans.