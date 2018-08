Un texte de Marie-Hélène Ratel

Le ministère de l’Agriculture, la police de Halton et la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de l'Ontario (OSPCA) ont tous ouvert une enquête à la suite de la diffusion d’une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

Selon la police, il est évident que la vache n’était plus en vie lorsque la vidéo a été filmée et rien ne porte à croire que l’animal a été abattu de façon cruelle.

Le sergent Paul Davies explique que sur la vidéo la langue de la vache pend à l’extérieur de sa bouche et on ne remarque aucun soubresaut, des signes qui confirment qu’elle était morte.

Les mouvements de tête, ajoute le sergent Davies, sont plutôt provoqués par les gestes des hommes qui effectuaient le dépeçage.

Dans la vidéo, un des hommes explique qu’il procède à un sacrifice pour l'Aïd el-Adha. Il s’agit d’une fête importante de l'islam où on sacrifie un mouton ou une vache.

Une enquête policière a été ouverte après que la Ville de Milton eut contacté les autorités, leur demandant d’enquêter sur un potentiel cas de cruauté animale.

La police de Halton croit que la vidéo aurait été filmée dans le cadre de célébrations de l’Aïd el-Adha dans un secteur rural de Milton, mais cherche encore à identifier le lieu exact.

Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales a aussi ouvert une enquête dans cette affaire.

Mardi, le ministre Ernie Hardeman a décrit la vidéo comme « dégoûtante et macabre ».

Il n’y a absolument aucune tolérance pour de tels traitements d’animaux dans notre province. Ernie Hardeman, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

En conférence de presse à Milton mercredi, le premier ministre de l’Ontario Doug Ford est demeuré prudent en commentant l’affaire et a souligné que le ministre Hardeman se chargeait du dossier.

Si cela s’est fait sans cruauté, il n’y a rien de mal à cela. Mais s’il y a eu cruauté, nous aurons à nous pencher sur le sujet. Doug Ford, premier ministre de l’Ontario

Dans leur enquête respective, la police de Halton et le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales cherchent à déterminer si la Loi sur la qualité et la salubrité des aliments a été respectée.

Cela inclut l’inspection de l’animal par un inspecteur autorisé avant l’abattage ainsi que l’abattage dans un établissement licencié.

L’OSPCA a elle aussi ouvert sa propre enquête, mais n’a pas voulu commenter davantage.

Au Canada, le Règlement sur l’inspection des viandes définit des règles pour les abattages liés à des rites religieux conformes aux lois judaïques ou islamiques.

Le Règlement stipule que l’animal « doit être immobilisé et abattu par le sectionnement rapide, complet et simultané des jugulaires et des carotides, de façon qu’il perde conscience immédiatement ».