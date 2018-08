« C'est tout un privilège pour moi d'être désigné comme commandant de cette nouvelle mission », a déclaré le major-général Dany Fortin, mercredi, au micro de Guillaume Dumas à C'est encore mieux l'après-midi.

« C'est l'évolution d'une belle carrière à date où j'ai eu le privilège incroyable de commander des hommes et des femmes au Canada à l'entraînement et à l'opération et c'est un honneur pour moi. »

La mission que dirigera le major-général Fortin aura pour but d'apporter conseils et formation au ministère irakien de la Défense pour ce qui a trait à la lutte contre les bombes artisanales, la coopération avec les civils, la maintenance de véhicules blindés et la médecine militaire.

Les 580 soldats membres se déploieront cet automne et devraient terminer leur mission au début de 2019. Le contingent comprendra 250 militaires et 3 hélicoptères canadiens.

En Irak, l'environnement de sécurité est extrêmement complexe. C'est certain qu'il y a toujours des risques dans les activités militaires, que ce soit l'entraînement, que ce soit dans les missions. Le major général Dany Fortin

Le major-général Fortin juge que Daech, le groupe armé État islamique, n'est plus en mesure de contrôler de grands secteurs sur le terrain en Irak, mais la menace est toujours présente, selon lui.

« Les forces irakiennes ont vaincu Daech, ce que ça veut dire, c'est qu'elles peuvent maintenant se concentrer sur la stabilisation », conclut-il.