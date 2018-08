Un texte de Jean St-Onge

« Celui qui recevra la première remise sera le partant », a dit l’entraîneur-chef des Alouettes, Mike Sherman, après l’entraînement de mercredi.

Si on se fie à ce qu’on a vu lors des trois séances de la semaine, il ne semble y avoir aucun doute qu’Antonio Pipkin sera le premier quart utilisé par Sherman. Mais il ne faudrait pas s’étonner outre mesure, si Manziel fait son apparition, dépendant de l’allure de la rencontre.

Mercredi, lors du « walkthrough » , qu’on peut traduire par la « répétition générale », Pipkin était toujours le premier à effectuer les jeux.

Il semblait un tantinet au-dessus de ses affaires, lançant ses passes avec le bras gauche, question de ménager son bras droit.

Manziel lui, s’appliquait sur son travail, en se référant constamment à l’aide-mémoire que les quarts portent au poignet.

L’ancien des Browns de Cleveland a rencontré la presse pour la première fois depuis le match du 11 août à Ottawa quand il a subi une commotion cérébrale.

Quand on lui demande combien de commotions a-t-il subies au cours de sa carrière, Manziel dit ne pas le savoir. Mais, il semble avoir trouvé le temps long au cours des dernières semaines.

« J’ai commencé à me sentir plus « normal » au début de la semaine dernière et ce n’est qu’à ce moment que vous amorcez vraiment le protocole en reprenant doucement les activités. »

« Je n’avais jamais manqué deux semaines à cause d’une commotion. Ça a été plus long et plus lent que ce à quoi j’étais habitué. C’est frustrant. »

Son absence arrive à un bien mauvais moment pour lui. Il montrait des signes encourageants à son deuxième départ avant de faire sonner par un plaqué de Jonathan Rose à la ligne des buts d’Ottawa.

Maintenant, non seulement il doit recommencer presque à zéro trois semaines plus tard, mais son remplaçant Antonio Pipkin a fait de l’excellent travail et ne mérite pas de céder sa place.

Manziel ne croit pas repartir à zéro, puisqu’il a continué de participer à la préparation avec les autres quarts de l’équipe et il a aussi maintenu la forme physique, dès qu’il a pu augmenter le rythme.

Johnny Football n’a jamais caché que son objectif était de retourner dans la NFL un jour et chaque semaine loin du terrain repousse l’échéancier qu’il s’est certainement donné.

Le no 2 n’a pas été plus volubile que son entraîneur au sujet de son utilisation vendredi.

« Je veux absolument jouer. J’ai hâte de revenir. Mais, on verra comment tout ça va se dérouler. »

Un botteur d’assurance

Les Alouettes ont annoncé qu’ils avaient mis sous contrat le botteur Félix Ménard-Brière, libéré dimanche par le Rouge et Noir d’Ottawa.

L’ancien des Carabins en est déjà à sa troisième équipe, mais n’a pas encore eu l’occasion de se faire valoir.

Repêché par Winnipeg, il était derrière Justin Medlock, un vétéran qui est un des meilleurs de la LCF et qui effectue tous les bottés, du coup d’envoi aux dégagements, en passant par les bottés de précision.

Puis, il a signé à Ottawa où le Rouge et Noir compte sur deux botteurs. Richie Leone est deuxième du circuit pour les dégagements et Lewis Ward, une recrue, est époustouflant depuis le début de la saison avec 26 réussites sur 27 tentatives de placement.

À Montréal, Ménard-Brière se retrouve derrière Boris Bede, qui est premier pour les bottés d’envoi, mais qui a éprouvé quelques ennuis avec sa constance sur les placements et les dégagements.

Kavis Reed ne pouvait pas se permettre de laisser passer cette police d’assurance locale.