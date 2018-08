« On dirait une montagne qui a été décimée. On dirait qu'il y a eu une coupe à blanc », résume une témoin sur les lieux, Marianne Baril. La toiture de la résidence de sa voisine a été arrachée par les vents.

Selon ses informations, « une maison s'est écroulée, la structure serait complètement par terre. »

« On voit une ligne très claire dans la forêt et on sait qu'il y a quelques maisons dans le secteur », ajoute de manière inquiète, cette citoyenne de Saint-Julien.

« Je pense que c'est une tornade qui a passé sur des kilomètres en plein bois, des lignes électriques ont été arrachées, renchérit l'inspecteur municipal de Saint-Julien, Éric Faucher. J'ai vu une maison partir au vent. Je fais le tour de la municipalité pour voir ce qu'il se passe. Les chemins sont bloqués un peu partout », ajoute-t-il.

Pour le moment, le scénario de la tornade n'a toutefois pas été confirmé.

En début de journée, Environnement Canada a émis une alerte de veille d'orages violents pour certaines régions du Québec.

Selon les informations préliminaires en provenance de la municipalité, aucun blessé n'avait été rapporté en début d'après-midi. La directrice générale de la Ville a contacté la Sécurité civile.

Vers 15 h, Hydro-Québec estimait que plus d'une centaine de clients étaient privés d'électricité dans le secteur, mais plus de 3000 dans la région de Chaudière-Appalaches.

S’il y a des dégats, Environnement Canada pourrait aller enquêter demain pour comprendre le phénomène.

Plus de détails à venir...