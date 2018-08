Un texte de Kevin Sweet

En plus des fouilles de sacs, le Bluesfest d’Ottawa avait pour la première fois cette année des détecteurs de métal sur le site de l’événement. La location de chaque détecteur a coûté 30 000 $ par semaine. Il a aussi fallu former et payer des gens pour les opérer.

La facture totale pour cette nouvelle mesure de sécurité? Plus de 100 000 $. Les coûts reliés aux mesures de sécurité augmentent de manière dramatique , précise Mark Monahan le directeur général du Bluesfest.

C’est quelque chose que nous ne pouvons plus ignorer. Le public tient à sa sécurité, mais ça devient de plus en plus difficile de payer les frais. Mark Monahan, directeur général du Bluesfest d'Ottawa

Cinq pour cent du budget opérationnel du Bluesfest est maintenant consacré à la sécurité. C’est entre trois et quatre fois plus que par le passé, précise M. Monahan.

Un problème partout au pays

La situation du Bluesfest n’est pas unique au Canada. En fait, certains festivals du pays ont vu leurs frais de sécurité augmenter de 60 % au cours des cinq dernières années, selon les chiffres de Festivals et événements majeurs du Canada (FAME) et du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI), dont le Bluesfest fait partie.

FAME et RÉMi, qui représentent 45 événements au pays, ont demandé un octroi de 10 millions de dollars supplémentaires à un programme d’infrastructures du ministère de la Sécurité publique. Des pourparlers sont actuellement en cours avec le cabinet de Ralph Goodale, qui est responsable de ce porte-feuille.

On n'y arrive plus. On a franchi un point de rupture , explique Martin Roy, directeur général de Festivals et événements majeurs Canada (FAME).

Le problème il est là. La menace, chaque année, s'accroît et prend diverses formes. Martin Roy, directeur général de Festivals et événements majeurs Canada (FAME)

Au Festival de montgolfières de Gatineau (FMG), qui commence jeudi soir au parc de la Baie à Gatineau, les festivaliers ne verront ni détecteurs de métal ni blocs de ciment pour empêcher une attaque de voiture bélier.

N’en demeure pas moins qu’il y a environ 250 personnes, dont des policiers et des gardes sécurité, qui vont se consacrer uniquement à la sécurité publique. Ce renforcement de personnel a fait augmenter de 20 % les coûts reliés à sécurité dans le budget du FMG.

C’est beaucoup pour un événement qui est multigénérationnel et dans un milieu très sain , dit Sandra Cloutier, directrice générale du Festival de Montgolfières de Gatineau.

Qui va payer la facture?

La demande d’entrevue de Radio-Canada avec un responsable au ministère de la Sécurité publique a été « respectueusement » refusée.

Dans un courriel qui nous a été envoyé, Scott Bardsley, le conseiller principal en communications du ministère écrit que Patrimoine canadien investit 43 millions de dollars par année pour soutenir des festivals partout au pays et nous investirons 2,5 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans pour les aider à prospérer à l’échelle internationale , peut-on lire.

La directrice générale du FMG explique qu’à moins de couper dans la programmation et les activités, la facture pourrait se retrouver dans la main des festivaliers si les coûts de sécurité continuent d’augmenter.

Évidemment quand on a besoin de majorer des dépenses substantielles, malheureusement c’est le festivalier qui en paye le coût. Idéalement, on aimerait ne jamais augmenter le prix du bracelet. Mais la facture doit se retrouver à quelque part. Sandra Cloutier, directrice générale du Festival de Montgolfières