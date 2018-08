Un texte de Mathieu Grégoire

L’ex-infirmière de l'hôpital de North Bay Melissa McLellan a consulté, sans consentement et sans aucun but professionnel, les dossiers médicaux de plus de 5800 patients entre septembre 2005 et avril 2011.

À la suite de cette violation de la confidentialité, le Centre régional de santé de North Bay a congédié Mme McLellan en mai 2011.

L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario l’a reconnu coupable d’inconduite professionnelle en 2016, l’a suspendue pendant quatre mois en plus de lui imposer des conditions de réintégration.

Le recours peut commencer

Le juge Greg Ellies a approuvé recours collectif le 29 novembre. Il doit maintenant déterminer les éléments communs entre les plaignants en fonction de la nature des préjudices allégués.

Cela lui permettra de décider si les 5800 plaignants sont admissibles au même dédommagement ou si certains peuvent obtenir plus d'argent que d’autres. La valeur totale du recours collectif n’est donc pas encore établie.

Tous les anciens patients de l’hôpital touchés dans cette affaire sont automatiquement inclus dans le recours collectif.

L’avocat qui les représente, Jeffrey Larmer du cabinet Larmer Stickland à North Bay, indique que plus d’une centaine d’entre eux ont tout de même déjà communiqué avec son bureau pour s’assurer de participer au recours collectif.

Ceux qui souhaitent se retirer du recours ont jusqu’au 1er octobre pour le faire.

Selon Me Larmer, le Centre régional de santé a jusqu’au 30 août pour soumettre ses documents, après quoi les deux parties pourront « interroger des représentants de l’hôpital, des plaignants et Melissa McLellan ».

Par la suite, l'audition de la cause pourra commencer, à une date déterminée par le juge Ellies.