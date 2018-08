Un texte de Émilie Talbot-Hamon

Le train pourrait-il être de retour à Gaspé avant 2022? Alexandre Boulay le croit et estime que les trois à cinq ans prévus pour la réfection du chemin de fer jusqu’à Gaspé sont réalistes.

On veut pas avoir un rail qui va être prêt demain matin et qui va avoir des problèmes dans deux ans parce que la réhabilitation va s’être faite d’une mauvaise façon , admet-il.

Monsieur Boulay souhaite tout de même se servir de son expérience de gestionnaire, notamment à titre d’ancien directeur de l’usine de pales d’éoliennes LM Wind Power, pour faire avancer le projet rapidement. Les travaux pourraient, par exemple, être faits en hiver.

Souvent, les gens croient que faire des travaux en hiver peuvent [sic] ralentir. Mais souvent en hiver, y a moins d’achalandage, y a moins de contrats en allant et parfois, c’est plus rapide de fournir des structures, par exemple, de métal, ou d’avoir des services , soutient le candidat.

Le candidat libéral dans Gaspé, Alexandre Boulay, et le ministre sortant des Finances, Carlos Leitao Photo : Radio-Canada/Emilie Talbot-Hamon

Pour le moment, Québec a réservé 100 M$ pour la réfection du rail de Matapédia à Gaspé. Le ministre sortant des Finances, Carlos Leitao, était présent à la conférence de presse d’Alexandre Boulay. Questionné à propos du montant alloué au projet, Monsieur Leitao s'est dit ouvert à investir davantage dans l'éventualité où le Parti libéral serait réélu comme gouvernement.

Si le gouvernement a acheté le chemin de fer en 2015, c’est pour le développer, pas pour s’asseoir dessus. Carlos Leitao, ministre des Finances du Québec

Moderniser les aéroports régionaux

Alexandre Boulay souhaite aussi faire avancer le dossier du transport aérien régional. En plus de travailler à tenter de réduire le prix des billets d’avion, il veut moderniser les aéroports de Grande-Rivière, de Gaspé et de Sainte-Anne-des-Monts.

En Haute-Gaspésie, on sait qu’il va y avoir du tourisme. On sait que c’est un pôle touristique important, de là l’importance de développer l’aéroport de Sainte-Anne-des-Monts, pour que non seulement elle [sic] puisse desservir dans le cas de soins de santé d’urgence, mais aussi pour développer notre économie , dit-il.

Par ailleurs, le candidat est aussi revenu sur l’importance de développer les infrastructures portuaires et de plaisance, dans le but de développer l’économie et le tourisme sur le territoire.