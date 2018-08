L’enveloppe allouée à l’entretien, la rénovation et la construction d’écoles passerait ainsi à 94,6 millions de dollars à compter de l’année 2019-2020.

Les libéraux souhaitent que tous les projets d’agrandissement ou de construction d’écoles dans la région de Québec s’inscrivent dorénavant dans la continuité du projet Lab-École, dont l’objectif est de penser l’école de demain.

« On va repenser l’école au lieu de faire comme on le faisait dans les années 70. Ça ne sera plus comme l'école que moi j'ai fréquentée au primaire », indique le ministre sortant de l’Éducation et candidat libéral dans la circonscription de Jean-Talon, Sébastien Proulx.

Les libéraux promettent également d’ajouter une deuxième ressource enseignante, professionnelle ou technique à temps plein dans toutes les classes de niveau préscolaire et de la première année du primaire. Le ministre Proulx répète donc des engagements déjà annoncés par Philippe Couillard il y a deux jours.

Cela représente l’embauche de 778 personnes supplémentaires dans la Capitale-Nationale.

Anglais intensif

Le PLQ veut par ailleurs accélérer l’implantation de l’anglais intensif en 5e et 6e année du primaire. Le nombre d’élèves qui en bénéficient dans la région passerait d’environ 2500 à 10 500 d’ici 4 ans.

Le parti de Philippe Couillard désire enfin que la mesure « À l’école, on bouge au cube! » soit implantée dans toutes les écoles primaires de la région.

« Si on fait bouger les jeunes 60 minutes par jour, c'est un pas dans la bonne direction. C'est une façon de les impliquer dans leur propre santé et de leur donner de saines habitudes dans l'avenir », soutient Sébastien Proulx.

Sur les 168 écoles primaires de la Capitale-Nationale, 46 ont implanté la mesure jusqu’ici.