Un texte d'Émilie Parent-Bouchard

S'entraîner, c'est comme une petite drogue. Si je ne m'entraîne, pas je me sens comme pas bien , lance d'emblée le colosse de 21 ans Robin Baron-Morasse, qui compétitionne chez les 109 kilogrammes et plus.

Pour la première fois, il soulève des barres dans la nouvelle salle d'haltérophilie Christine Girard. Il a d'ailleurs commencé à s'entraîner il y a une douzaine d'années sur l'invitation de celle qui allait devenir médaillée d'or olympique et qui étudiait à l'époque dans la classe de la mère de Robin.

« Aujourd'hui, je me rends compte que tu te dis que c'est possible. Je n'ai pas [encore] fait les Championnats du monde, j'ai presque réussi en 2016, mais depuis que j'ai lu [le livre de Christine Girard], je me dis que tout est possible, fait valoir le jeune athlète, qui a aussi prêté ses compétences de masse pour l'aménagement du local. J'y vais étape par étape. J'ai fait trois fois les championnats canadiens, alors je me dis peut-être l'année prochaine ou dans deux ans, faire les panaméricains ou quelque chose comme ça. Seul l'avenir va le dire. »

Le local portera le nom de Salle d'haltérophilie Christine Girard. Photo : Radio-Canada/Émélie Rivard-Boudreau

Attirer les jeunes de Rouyn-Noranda

Comme Robin, plusieurs membres du Club Héraclès ont mis la main à la pâte pour aménager le nouveau local. Le président Mario Robitaille peine d'ailleurs à évaluer le nombre d'heures qu'athlètes et entraîneurs ont consacré à la tâche. Il croit d'ailleurs que le temps passé à déménager, peinturer, plâtrer portera ses fruits puisqu'il estime que cet espace permettra de faire de nouveaux adeptes.

C'est beaucoup plus grand, indique-t-il, précisant que jusqu'à 16 athlètes peuvent désormais s'entraîner en même temps. Les athlètes vont être beaucoup plus à l'aise parce qu'on a quand même des plateaux un peu plus grands. C'est plus facile pour le coach aussi, il peut circuler, et au niveau de la sécurité, c'est augmenté aussi.

Ça a vraiment l'air d'un local de niveau national ou international, donc on est fiers. Mario Robitaille, président du Club d'haltérophilie Héraclès

Il croit aussi que d'avoir pignon sur la rue Murdoch, à proximité du centre-ville et des écoles, sera un facteur facilitant pour attirer les jeunes athlètes.

L'haltérophilie pour perfectionner ses aptitudes dans d'autres sports

Mario Robitaille indique d'ailleurs que des efforts de recrutement seront déployés à l'automne pour attirer de nouvelles clientèles. Il cite entre autres la possibilité d'organiser une « soirée des dames » ou encore d'organiser des cliniques spécialisées avec des athlètes d'autres disciplines.

David Petit, entraîneur, et Mario Robiltaille, président du Club d'haltérophilie Héraclès Photo : Radio-Canada/Émilie Parent-Bouchard

L'entraîneur-chef David Petit partage cet avis. Il croit d'ailleurs que les notions techniques de l'haltérophilie ont beaucoup de choses à apporter à des disciplines en émergence, comme le crossfit.

Le crossfit utilise beaucoup de techniques de l'haltérophilie, fait valoir celui qui a entraîné la médaillée d'or olympique Christine Girard à ses tout débuts. Cette clientèle-là, on peut peut-être leur donner un coup de main [...] leur donner de la formation technique et tout ça. Et on croit que l'haltérophilie est une excellente base pour tous les sports, volleyball pour sauter au filet, basket même affaire, courrir vite, etc.

[L'haltérophilie], c'est un sport d'efficacité. On cherche la vitesse et la puissance. Tous les sports peuvent y gagner. David Petit, entraîneur-chef du Club d'haltérophilie Héraclès

Ces maillages avec d'autres disciplines seront étudiés au cours des prochains mois. Une inauguration officielle, en présence de la médaillée d'or olympique Christine Girard et d'autres dignitaires de la Ville, doit aussi être organisée à l'automne.