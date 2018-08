La note, publiée sur l’un des forums de discussion des employés, est signée Brian Amerige, un ingénieur sénior du réseau social considéré comme un adhérent de l’idéologie de la droite libertarienne. Dans ce message, M. Amerige affirme que Facebook est une « monoculture politique intolérante des différents points de vue ».

« Nous prétendons accueillir toutes les perspectives, mais nous attaquons rapidement – souvent en groupe – quiconque présente une opinion qui semble être en opposition avec l’idéologie de gauche. »

Ces commentaires ont attiré beaucoup d’attention à l’interne, ont confié des sources anonymes au New York Times, si bien que plus d’une centaine d’employés se sont regroupés autour de M. Amerige sous la bannière FB’ers for Political Diversity (« Facebookeurs » pour la diversité politique).

Ce groupe, qui dit être un espace sécuritaire pour discuter de ce problème, suscite déjà des plaintes de la part d’autres employés, qui affirment que les publications qui y ont cours sont offensantes pour les minorités. D’autres employés disent au contraire que les discussions à l’intérieur du groupe sont constructives et inclusives. Jusqu’ici, Facebook n’a pas trouvé de motif justifiant une intervention, jugeant plutôt que cela relève de la liberté d’expression.

Le mouvement déclenché par Brian Amerige trouverait sa genèse dans plusieurs débats internes qui ont eu lieu au cours des dernières années. De la désinformation russe pendant la campagne électorale présidentielle de 2016 aux accusations par Donald Trump d’un biais défavorable aux opinions conservatrices, les occasions de débattre ont été nombreuses pour les employés.

Certains d’entre eux affirment également que les directives internes ne sont pas claires quant au bannissement de comptes publiant des contenus inappropriés, ce qui donne une impression de biais de la part de la direction. Facebook a d’ailleurs subitement banni le conspirationniste d’extrême droite Alex Jones, au début du mois, après des mois d’immobilisme.

La directrice des opérations de Facebook témoignera d’ailleurs devant le Congrès américain le 5 septembre.

Elle pourrait notamment être appelée à défendre ses contributions financières et celles du PDG de Facebook Mark Zuckerberg au Parti démocrate, situé à gauche sur l’échelle politique américaine.