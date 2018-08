Avec les informations de Lise Millette

Je ne peux malheureusement me présenter comme candidat en Abitibi-Est comme prévu pour l'élection de 2018 à cause de soucis personnels qui m'empêchent de pouvoir me rendre en région pour officialiser ma candidature , a écrit le candidat, sans préciser la nature exacte de ce contretemps.

La formation n'a pas encore annoncé si un autre candidat ou candidate est pressenti dans cette circonscription.

Dans sa déclaration, Maxym Perron-Tellier a néanmoins nuancé ses positions politiques en affirmant que malgré ses visions économiques qui le placent à droite sur l'échiquier politique, il estime avoir des affinités avec certaines idées de Québec solidaire.

Je m'entends plutôt bien avec Québec solidaire (QS) sur les objectifs à atteindre tel que l'égalité, la réduction de la pauvreté, pouvoir vivre convenablement, améliorer le système de santé et l'éducation. Le seul bémol, c'est qu'on s'entend mal sur l'approche à adopter , précise le candidat sur Facebook.

Avec ce retrait de Maxym Perron-Tellier, le Parti conservateur du Québec ne compte à présent qu'un seul candidat en Abitibi-Témiscamingue. Il s'agit de Guillaume Lanouette, qui se présente dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue.