Un texte de Gabriel Garon

À la question : Quel enjeu politique est le plus important selon vous? , 45 % des répondants ont choisi l’économie. La santé arrive au deuxième rang, avec 17 % des voix, suivie de près par l’environnement, avec 15 %. Viennent ensuite la langue et la dualité suivies de l’éducation. À l’opposé, les enjeux concernant les routes et les infrastructures suscitent peu d’intérêt chez les électeurs.

Ces résultats n’ont rien de surprenant, selon Charles Breton, directeur de la recherche à Vox Pop Labs, l’entreprise derrière la Boussole.

Ce sont toujours les mêmes [enjeux] qui sont les trois premiers. Là où il y a des changements, d’une élection à l’autre, c’est dans quel ordre ils arrivent , affirme M. Breton.

Ce qui est surprenant, c’est que la langue et la dualité ainsi que l’environnement dépassent l’éducation, qui arrive souvent en tête de liste dans les autres provinces où la Boussole a été utilisée.

L’environnement et les jeunes

L’environnement arrive en troisième position dans la liste des enjeux les plus importants aux yeux des électeurs néo-brunswickois. Il s'agit d'un enjeu toujours important lors d’une campagne électorale, surtout chez les jeunes, selon Charles Breton. De le voir aussi haut, c’est tout à fait différent de ce qu’on voit en Ontario et au Québec , ajoute M. Breton.

Peu importe l’âge des utilisateurs de la Boussole, tous s’entendent pour dire que l’économie est la priorité. Les jeunes misent un peu plus sur l’éducation et un peu moins sur les enjeux linguistiques. Sans surprise, chez les 55 ans et plus, la santé prend beaucoup plus de place que chez les autres groupes d’âge.

Les enjeux selon les allégeances politiques

Les électeurs qui ont indiqué vouloir voter pour le Parti libéral, pour le Parti progressiste-conservateur ou pour le Nouveau Parti démocratique ont, pour la plupart, choisi l’économie comme enjeu le plus important. Les Néo-Brunswickois ayant l’intention de voter pour le Parti vert ont opté pour l’environnement comme principal enjeu. Enfin, les partisans de l’Alliance des gens sont plus intéressés aux questions de langue et de dualité.

Les informations présentées reposent sur les réponses de 4534 répondants ayant participé à la Boussole électorale du 24 août au 28 août 2018 et ayant répondu à une question ouverte leur demandant Quel est l’enjeu politique le plus important selon vous? . Ces données ont été pondérées avec les données du dernier recensement de Statistique Canada.