Un texte d’Andréanne Apablaza

Le ministre de l’Environnement de la province Dustin Duncan a révélé ces nouvelles mesures, en réitérant son opposition à la taxe fédérale sur le carbone.

Selon le gouvernement, ces 40 industries génèrent 8,5 millions de tonnes de CO2 annuellement, soit 11 % du total des émissions de la province. Ces normes ont été élaborées à la suite de consultations avec l’industrie.

La province prévoit que ces nouvelles réglementations réduiront de façon cumulative les émissions de GES de 5,3 millions de tonnes, en augmentant le pourcentage de réduction du CO2 graduellement de 2019 à 2030. Les émissions provenant des secteurs de l'extration de la potasse, du charbon et de l'uranium ainsi que celles liées à la combustion du pétrole et du gaz seront notamment réduites.

Il s’agit de la dernière mesure à s’ajouter à la stratégie de la Saskatchewan, intitulée « La résilience des Prairies : une stratégie sur le changement climatique faite en Saskatchewan » dévoilée en décembre. Ce plan annonçait l’imposition de réglementations aux plus grands pollueurs de la province, soit les industries émettant plus de 25 tonnes de CO2 annuellement, mais ne spécifiait pas l’ampleur des réductions.

« Notre approche avec Prairie Resilience est un plan plus efficace qu'une taxe sur le carbone, et ces engagements démontrent pourquoi la mesure du fédéral ne devrait pas être imposée aux entreprises, aux industries, aux collectivités et aux familles de la Saskatchewan », a écrit le ministre Duncan.

Cette nouvelle mesure s'ajoute également aux réglementations déjà annoncées sur l’électricité produite à partir du charbon, et sur le méthane provenant du pétrole et du gaz.

Le ministre prévoit informer le gouvernement fédéral de ces nouvelles réglementations, mais n’entend pas soumettre le plan à une nouvelle évaluation par Ottawa.

La ministre fédérale de l'Environnement et du Changement climatique Catherine McKenna avait critiqué la stratégie de la Saskatchewan en décembre, estimant qu’elle ne serait « probablement pas conforme aux normes fédérales, car elle ne s'applique qu'au secteur de l'industrie lourde plutôt qu'à l'ensemble de l'économie ».

Ottawa veut imposer dès janvier un prix de départ sur les émissions de carbone de 10 $ la tonne, qui passera à 50 $ la tonne en 2022. Le gouvernement saskatchewanais s’y est toujours opposé.