C'est au titre de bâtisseur que le Sherbrookois verra son nom associé pour toujours au développement de ce sport au Québec.

La carrière de Glenn Hoag a été fort riche : après avoir lui-même joué pour l'équipe nationale et pour diverses équipes professionnelles, il a été entraîneur de l'équipe de l'Université de Sherbrooke et de diverses équipes professionnelles en France, en Turquie et en Slovénie avant de prendre en main les rênes de l'équipe masculine canadienne. C'est d'ailleurs à ce titre que Hoag a conduit les joueurs à une cinquième place à Rio en 2016.

Ce n'est pas le premier honneur du type pour le Sherbrookois : en 2011, il avait été intronisé au Temple de la renommée de Volleyball Québec en tant qu'athlète et l'an dernier, c'était au tour de Volleyball Canada de l'introniser à son temple de la renommée.

Il est toujours actif sur la scène sportive : Glenn Hoag est actuellement entraîneur de l'Arkas Sports Club en Turquie.

L'événement aura lieu lors des célébrations du 50e anniversaire de la Fédération qui auront lieu les 14 et 15 septembre à Victoriaville.