Ce qu'il appelle Les 12 travaux d'Harold touche toutes les sphères de l'activité locale, allant du développement de l'économie bleue à celle des CPE et des soins de santé.

Harold LeBel dit avoir inscrit la détresse chez les jeunes dans cette liste après avoir entendu des témoignages troublants lors de rencontres avec les associations étudiantes du Cégep de Rimouski et de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR).

Quand 300 étudiants du Cégep de Rimouski sont en suivi particulier, c'est quand même quelque chose. Quand on met en place une formation pour gérer le stress et que plein de monde s'inscrit là, il y a quelque chose. [...] On médicamente les jeunes, moi, ça vient me chercher. Harold LeBel, député sortant et candidat du Parti québécois dans Rimouski

Harold LeBel affirme que le problème est plus important qu'on le pense, et que les différentes institutions doivent mieux se concerter pour venir en aide aux jeunes.

Les 12 travaux d'Harold Faculté de médecine à Rimouski

Service de proximité en santé dans le Haut-Pays

Meilleures conditions de vie pour les aînés

Initiatives culturelles et touristiques à Rimouski et dans le Haut-Pays

Projets de relance des domaines agricoles et forestiers

Protection des berges et des plans d'eau

Autoroute 20 et transport collectif entre les MRC

Économie bleue

Attractivité de la région

Atténuation de la détresse chez les jeunes

Accompagnement des citoyens dans leurs projets

Représenter les gens de la région

Harold LeBel reconnaît que son programme est ambitieux et il promet de travailler à sa réalisation en collaboration avec le milieu, et ce, quel que soit le parti élu pour former le prochain gouvernement.

Je défends les gens d'ici. Moi, je suis le représentant des gens de Rimouski. N'importe qui peut être en avant de moi, n'importe quel gouvernement, je vais être capable de faire avancer le dossier. Harold LeBel

Harold LeBel a également fait valoir qu'il a travaillé pendant 20 ans au sein de différents cabinets à l'Assemblée nationale. Je sais exactement comment ça fonctionne , a-t-il affirmé, tout en précisant que les choses iraient plus vite si le Parti québécois était porté au pouvoir.

D'après les informations de Denis Leduc