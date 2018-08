La commission affirme avoir constaté que les importations de produits en papier, qui font partie de la catégorie plus large du papier non couché, ne portent pas préjudice à l'industrie américaine.

Le département du Commerce des États-Unis avait imposé, plus tôt cette année, des droits antidumping et compensateurs à divers niveaux à des producteurs canadiens, dont Produits forestiers Résolu, Catalyst Paper et Kruger.

Le vote de la Commission des États-Unis sur le commerce international l'emporte sur les conclusions du département du Commerce.

Les obligations avaient été imposées après que North Pacific Paper, établie à Washington, se soit plainte que le Canada déversait du papier journal sur le marché américain et subventionnait injustement son industrie.

Les États-Unis calculent que la valeur des importations, en provenance du Canada, de papier de sciure de bois non couché utilisé pour les journaux, l'impression commerciale et l'édition de livres, a atteint 1,21 milliard $ US l'an dernier.

Plus de détails suivront.