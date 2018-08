C’est lors d’une entrevue à l’émission Le beau dimanche animé par Jean-Philippe Wauthier que la comédienne a fait cet aveu en répondant à la coanimatrice Rebecca Makonnen qui lui demandait si elle regardait la série.

« C’est un aveu que je n’ai jamais entendu », a lancé son collègue Gildor Roy, qui joue le rôle du commandant Daniel Chiasson.

Gildor Roy et Geneviève Brouillette en entrevue avec Jean-Philippe Wauthier et Rebecca Makonnen Photo : Radio-Canada/Karine Dufour

La comédienne l’a bien écoutée au début, elle a trouvé la série très bonne, mais ça « l’écœurait ».

« Je n’étais pas jalouse, ça me déprimait. […] Regarder Game of Thrones, [ce n’est pas le même sentiment], il n’y a aucun danger que quelqu’un m’appelle pour jouer un dragon », lance-t-elle.

Lorsque Rebecca Makonnen lui a demandé si obtenir un rôle dans District 31 était comparable à un gain à la loterie, Geneviève Brouillette, qui vient d’avoir 49 ans, a acquiescé.

Surtout pour une actrice de mon âge, les gros rôles intéressants, il n’y en a pas tant que ça et [c’est bien] de décrocher ça dans [la série] qui est la plus [populaire] en ce moment. Ça vient aussi avec son lot de stress, car normalement tu pars une série en gang, tu le bâtis ensemble. […] Là, j’arrive dans une machine rodée, avec des collègues qui ont 250 épisodes dans le corps. Mon premier jour de tournage, je n’avais peut-être pas leur aisance et leur détente.