Lundi 27 août

Encore des lancements de campagne

Trois candidats péquistes ont officiellement donné le coup d’envoi à leur campagne électorale. Sur la Côte-Nord, le député sortant et candidat dans René-Lévesque, Martin Ouellet, a soutenu que son parti répondait le mieux aux électeurs de la circonscription. En Gaspésie, le député sortant et candidat dans Bonaventure, Sylvain Roy, a choisi Carleton-sur-Mer pour démarrer sa campagne. Atteint d’un cancer de la gorge, M. Roy a mis l’accent sur les promesses dans le domaine de la santé. Dans Gaspé, Meganne Perry-Melançon a pris ses premiers engagements en misant sur l’accès à l’éducation et la fin de l’exploitation des hydrocarbures au Québec. Enfin, la CAQ a annoncé que Mathieu Quenum serait son candidat dans Matane-Matapédia.

Le candidat du Parti Québécois dans René-Lévesque, Martin Ouellet Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Mardi 28 août

Philippe Couillard de passage à Rivière-du-Loup

Le chef du Parti libéral du Québec est de passage à Rivière-du-Loup. Il a assisté à un rassemblement de plus de 150 élus et militants. Pendant son discours, Philippe Couillard a surtout parlé de l’importance du maintien de la gestion de l’offre dans le secteur agricole.

Le premier ministre à son arrivée à Notre-Dame-du-Portage Photo : Radio-Canada

Mercredi 29 août

Les 12 travaux d'Harold LeBel pour la circonscription de Rimouski

Le candidat du Parti québécois dans Rimouski, Harold LeBel, a présenté les 12 dossiers prioritaires sur lesquels il promet de travailler s'il est réélu le 1er octobre.

Harold Lebel est député de Rimouski Photo : Radio-Canada/Denis Leduc

Promesses pour les enseignants et les employés de Bombardier

Philippe Couillard a commencé le septième jour de campagne en promettant de hausser le salaire des enseignants en début de carrière. Il a par la suite rencontré les employés de l'usine Bombardier à La Pocatière.

Quoi faire de l'autoroute 20?

La candidate de Québec solidaire dans Rimouski, Carol-Ann Kack, se dit en faveur du prolongement de l'autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski. Une position qui surprend un membre fondateur du mouvement contre la construction de l'autoroute 20.

La candidate de Québec Solidaire Carol-Ann Kack et Nancy Lévesque, candidate pour la CAQ à Rimouski Photo : Radio-Canada/Denis Leduc

Jeudi 30 août

Au tour de François Legault et de Manon Massé

Le chef caquiste, François Legault, et la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, ont formulé leurs promesses pour l'Est-du-Québec. François Legault a aussi rappelé sa position sur les projets de parcs éoliens. Manon Massé pour sa part a présenté le plan de son parti pour les aires marines protégées.

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, lors d'un point de presse à Rivière-du-Loup Photo : Radio-Canada/Patrick Bergeron

La pénurie de main-d'œuvre sur toutes les lèvres

D'un parti à l'autre, les candidats de la Gaspésie, de la Côte-Nord et du Bas-Saint-Laurent font diverses propositions pour contrer le manque de travailleurs dans plusieurs secteurs.

Vendredi 31 août

Proposition d'échange inusité dans Matane-Matapédia

Sur Facebook, le candidat du Parti vert, Pierre-Luc Coulombe, a offert à Québec solidaire de partager ses connaissances du dossier de l'électricité et de l'éolien. Convaincu qu'il ne remportera pas l'élection, il explique que sa présence dans la campagne devrait surtout servir à faire avancer des idées. En échange, Pierre-Luc Coulombe demande à Québec solidaire de ne pas présenter de candidat dans Matane-Matapédia. Manon Massé a cependant décliné l'offre de Pierre-Luc Coulombe.

Pier-Luc Coulombe, candidat pour le Parti Vert du Québec dans la circonscription Matane-Matapédia. Photo : Gracieuseté Pier-Luc Coulombe

Front commun pour la gestion de l'offre

Le chef libéral Philippe Couillard, son homologue péquiste Jean-François Lisée et la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, ont tour à tour défendu la gestion de l'offre, le système qui régule la production de lait, d'œufs et de volaille, lors d'une conférence de presse tenue dans les bureaux de l’Union des producteurs agricoles (UPA).