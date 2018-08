La semaine dernière, la ministre provinciale de l’Environnement s’est dite insatisfaite du rapport d’impact environnemental que lui a remis la société Maritime Launch Services. Les employés du ministère ont soumis à la ministre leurs observations sur le rapport de l’entreprise.

Dans un des 25 mémoires, un employé du ministère provincial de l’Environnement écrit que le déversement d’un produit toxique provenant du site de lancement détruirait les écosystèmes de la région pour les prochains siècles. Maritime Launch Services veut lancer des satellites commerciaux dans l’espace, à partir de sa base de Canso, une petite communauté de moins de 1000 personnes.

La ministre de l’Environnement, Margaret Miller, a indiqué la semaine dernière que l’évaluation environnementale, soumise en juillet, ne contenait pas assez d’information pour qu’elle puisse prendre une décision éclairée. Elle a accordé un an à la société pour lui fournir plus d’information et d’études.

Le président-directeur général de Maritime Launch Services, Stephen Matier, n’a pas l’intention de commenter le dossier tant que la ministre n’aura pas rendu sa décision.

Désastre potentiel

Un gestionnaire à la division des aires protégées et de la protection des écosystèmes du ministère de l’Environnement, Neil Morehouse, fait remarquer que l’évaluation environnementale n’aborde pas la façon dont une explosion, un écrasement ou une fuite majeure toucheraient la région de Canso.

Le sol est très mince ici et à cause du climat froid et humide, il s’est formé en plusieurs siècles, dit-il. Dans l’éventualité d’un déversement, il faudrait enlever la terre jusqu’au sous-sol rocheux. La proposition [de Maritime Launch Services] affirme qu’un tel événement est très peu probable, mais si ça arrivait dans la région, ce serait désastreux.

Les fusées utiliseraient du kérosène et de l’oxygène liquide au cours de la première phase du lancement, ainsi que du tétraoxyde de diazote et de la diméthylhydrazine, appelée aussi UDMH, dans la deuxième phase.

Un hydrologue du gouvernement de la Nouvelle-Écosse exprime ses inquiétudes relativement à l’utilisation de ce produit. Il rappelle que des études affirment que l’UDMH est un composé chimique cancérigène, toxique pour les humains, les poissons et autres organismes aquatiques.

Son mémoire précise d’ailleurs que les bases de lancement aux États-Unis, en Europe et en Russie éliminent graduellement ce carburant. Le ministère de la Défense recommande pour sa part une étude complète sur les conséquences d’un déversement d’UDMH.

Assurance de la compagnie

L’évaluation environnementale reconnaît qu’un déversement de carburant pourrait se produire au cours des opérations courantes de la base ou au cours du lancement d’une fusée. La compagnie affirme toutefois qu’une fuite à la base pourrait être contenue et ne contaminerait pas le territoire environnant.

L’entreprise Maritime Launch Services prévoit lancer en orbite des fusées comme celle-ci à partir de Canso, en Nouvelle-Écosse. Photo : Maritime Launch Services

Dans l’éventualité de l’écrasement d’une fusée ou de l’échec d’un lancement, le carburant serait recueilli et éliminé. Le sol serait enlevé et traité comme un matériau dangereux.

Un autre gestionnaire au ministère de l’Environnement, Chuck McKenna, fait remarquer que rien dans le rapport environnemental n’indique comment la compagnie traiterait les contaminants s’ils se trouvaient dans la roche, dans l’eau de surface ou dans la nappe phréatique.

Un spécialiste, lui aussi au ministère de l’Environnement, note que la combustion du kérosène et de l’oxygène liquide produit du carbone noir, un produit dangereux lorsqu’il est inhalé, et de l’ozone, un polluant nuisible pour la santé humaine. Santé Canada recommande d’ailleurs une étude sur la façon dont les lancements de fusées influencent la qualité de l’air.

Appui de la municipalité

Pour sa part, le préfet de la municipalité régionale de Guysborough appuie sans réserve le projet de base spatiale.

Le projet a le potentiel de créer d’importantes retombées économiques pour la région, qui souffre grandement depuis l’effondrement de la pêche à la morue dans les années 1990, écrit Vernon Pitts. Nous avons bon espoir que sa révision et que son approbation seront rapides.

L’Agence spatiale canadienne n’a pas désiré s’exprimer sur le projet.