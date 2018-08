Un texte de François Messier

Interrogé sur cette perspective en conférence de presse, le chef libéral a indiqué avoir parlé au premier ministre Justin Trudeau au cours des dernières heures et lui avoir réitéré qu’il n’acceptera aucun compromis sur ce système, qui régule la production de lait, d’œuf et de volaille.

« Nous sommes opposés – pas juste mon parti; la population du Québec, en grande partie, est opposée - à une concession sur la gestion de l’offre. S’il y en a qui pensent qu’ils peuvent passer à travers le Québec […] il y aura des conséquences politiques sérieuses à poser un geste semblable », a-t-il dit.

M. Couillard dit n’avoir reçu aucune indication de la part de M. Trudeau que de tels compromis sont dans les plans, et affirme que la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland dit la même chose à la ministre québécoise de l’Économie, Dominique Anglade.

M. Couillard reconnaît cependant que la signature de traités internationaux est une prérogative du gouvernement fédéral – c’est lui qui « tient le crayon », a-t-il dit – et que les traités du genre signés récemment par Ottawa avec l’Union européenne et des pays de la zone Asie-Pacifique ont bel et bien ouvert une brèche dans la gestion de l’offre.

Il dit d’ailleurs avoir suggéré au premier ministre Trudeau de mettre l’Union des producteurs agricoles et la Fédération des producteurs de lait dans le coup dès maintenant, afin d’éviter qu’ils ne se retrouvent devant un « fait accompli », comme cela s’est produit pour ces deux ententes.

Le premier ministre a dit croire que cette suggestion a été entendue, mais n’a pas dit que M. Trudeau entendait y donner suite.

Prêt à signer une déclaration commune

Philippe Couillard a par ailleurs fait volte-face au sujet d’une proposition faite par le chef péquiste Jean-François Lisée, qui propose que les chefs des grands partis du Québec signent une lettre commune pour confirmer leur volonté de s’opposer à tout changement dans le système de gestion de l’offre.

Alors qu’il disait mardi n’être « pas intéressé » par cette suggestion, il soutient maintenant qu’il est « disposé » à le faire, même s’il n’en voit pas la « valeur ajoutée » de procéder à une déclaration commune. Il affirme cependant qu’il veut s’assurer de bien prendre connaissance de ce qui y serait écrit en « petits caractères ».

Je suis toujours quelqu'un qui est prêt à mettre de l'eau dans son vin, mais je veux que ça continue à goûter le vin. Philippe Couillard, chef du Parti libéral, dans une réponse livrée en anglais

Il a souligné du même souffle qu’il ne faisait pas confiance au chef caquiste François Legault qui, dit-il, réagit de façon « tardive » et « molle » dans ce dossier. Il souligne au passage que le candidat caquiste Youri Chassin a publiquement affirmé être opposé à la gestion de l’offre. M. Chassin s’est depuis rallié à la position officielle de son parti.

« On avance! », a réagi M. Lisée peu après. « Hier, il disait que ça ne l’intéressait pas. Je suppose qu’il a reçu la lettre, je sais qu’on l’a envoyée en début de soirée hier aux trois autres chefs. Je suppose qu’il a constaté notre bonne foi, le soin avec lequel on a écrit la déclaration commune. C’est clairement pour que ça fonctionne », a-t-il affirmé en conférence de presse.

« Je suis content de voir que, contrairement à hier, le premier ministre admet que l’intérêt de la nation est plus important que sa propre gestion des communications », a-t-il ajouté.

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a cependant indiqué qu'elle ne se joindra pas à cette initiative. Elle assure soutenir le système de gestion de l'offre, mais affirme que la lettre « encense l'ALENA » et qu'il est donc « impossible pour nous de signer ça. »

Québec solidaire déplore que l'entente commerciale n'a fait l'objet d'aucune consultation populaire alors des groupes de la société civile s'y opposaient et que le chapitre 11, qui permet à des multinationales de réclamer des indemnisations si des lois nationales nuisent à leurs affaires, est « aberrant ».

